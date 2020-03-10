Xiaomi Telefonlar İngilizler İçin Fazla Ucuz





Xiaomi, Birleşik Krallık'taki ilk ve tek Mi Store'un artık açık olmadığını doğruladı. Londra, Sheperd's Bush'daki Westfield alışveriş merkezinde bulunan mağaza, 5 Mart 2020'de resmen kapandı.

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Mağazanın Twitter hesabı şu anda çevrimdışı ve Westfield London web sitesi, İngiltere Mi Store'un artık ticarete açık olmadığını bildirdi.

Bir açıklamada, Xiaomi sözcüsü İngiltere Mi Mağazasını kapanma nedenini söyledi:

Yerel perakende stratejimizdeki bu karar, Batı Avrupa'da hızla büyüyen satışlarımızın bir sonucudur. Bir yıldan uzun bir süre önce İngiltere'ye resmi gelişimizden bu yana, kullanıcılarımız, Mi Fan'lar ve ortaklarımızla ilişkiler kurmayı sevdik ve destekleri için hepsine teşekkür ediyoruz. İngiltere'deki kullanıcılar ve Mi Fan'lar, gelecekteki ürün lansmanlarımızla birlikte ilan edilecek Xiaomi ürünlerini resmi web sitesi mi.com/uk ve diğer resmi kanallar aracılığıyla satın almaya devam edebilir.

İngiltere Mi Store, ilk olarak Kasım ayı sonunda Çin markasının resmi (ve bir şekilde çalkantılı) İngiltere pazarına girişinin ardından açıldı. Bu hareketi 2017 yılında İspanya'daki açılıştan başlayarak Batı Avrupa'daki hızlı büyüme izledi. O zamandan beri, Xiaomi, Avrupa genel pazar payında dördüncü sıraya yükseldi ve 2019'un üçüncü çeyreğinde yıllık %73 gibi şaşırtıcı bir büyüme bildirdi; araştırma firması Canalys'e göre.





Xiaomi hayranları ve diğer tüketiciler İngiltere'deki açılış gününe yoğun ilgi göstermişti. Ancak görünüşe bakılırsa İngiltere gibi yüksek kişi başı gelire sahip ülkelerde Xiaomi gibi bütçe ağırlıklı modeller çıkaran markalar değer bulmuyor.

Mağaza, Xiaomi'nin Mi, Redmi ve Poco marka telefonuna ek olarak aksesuarlar, giyilebilir cihazlar, tuhaf ve harika akıllı ev cihazları, tornavidalar, şemsiyeler ve hatta elektrikli scooterlar da sattı.

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