



Huawei, P40 serisini iki hafta içinde tanıtacak ancak şirketin P40 akıllı telefonları ile getireceği önemli gelişmeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İddialardan birinde Huawei P40 Pro'nun Samsung S20'den çok daha iyi kameralara sahip olacağı söylenmişti. Bu iddia şimdi desteklendi.

Huawei P40 Pro Kamerası Daha İyi RYYB Sensöre ve Yakınlaştırmaya Sahip Olacak

Bir kaynağa göre, yeni P40 serisi, mobil fotoğrafçılığa özel bir RYYB sensörü ve daha iyi ve büyük olasılıkla daha uzun bir yakınlaştırma özelliği ile gelecek. P40'ın bu yönüyle yeni rekorlar kırması bekleniyor. Ayrıca Vegan Leather adında yeni deri kaplama malzemesinin sunulacağı belirtiliyor.

RYYB sensörünün ne olduğunu merak edenler için, bir Huawei yöneticisi şirketin "bu teknolojiye çok yatırım yaptığını ve boşa gitmesini istemediğini" söyleyerek iddialı konuştu. Bu sensörün resmi bilgisini onaydan hemen önce alabiliriz. Huawei bu sensörle ilgili olarak, avını 3 kilometre mesafeden tespit edebilen Eagle Eye'dan ilham aldığını ekledi.

Bu da P40 Pro'nun yakınlaştırma kapasitesinin S20'den daha iyi olabileceğini gösteriyor; özellikle çözünürlük ve netlik noktasında.





Huawei P akıllı telefonlar genellikle ilk lansmandan birkaç ay sonra yenilenmiş bir renk seçeneğine sahip oluyor, ancak bu kez Mate 30 ailesinden bilinen Vegan Leather Orange ve Vegan Leather Green renkleri P40'lar için piyasaya sürülecek gibi görünüyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum