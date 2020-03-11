



Samsung, görünüşe göre M serisi akıllı telefonlarını daha da genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, şimdi ailenin giriş seviyesi modeli olacak Galaxy M11 üzerinde çalışıyor ve en kısa sürede piyasaya sürmeyi planlıyor.

Minik Çentikli Samsung Galaxy M11 Özellikleri ile Sızdı

M11, Google Play Console üzerinden sızdırıldı. Belgede bu bütçe dostu ilgi çekici cihazın özelliklerinin yer aldığı bir listeye yer verildi. Neyse ki elimizde bu özelliklerin hızlı bir görüntüsü var:

Listelenen bazı özellikler cihazın fiyatına dair merak uyandırıyor. Galaxy M11, 720 x 1560 çözünürlüğe sahip bir dokunmatik ekrana sahip olacak ve aşağıdaki görüntüden de görebileceğiniz gibi, sol üst tarafta minik bir selfie kamera deliği olacak.





Telefon Snapdragon 450 yonga seti ile çalışıyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Android 10'u ilk günden itibaren çalıştıracak, Samsung'un One UI 2.0'ı elbette en tepede yer alacak.

Galaxy M11, Ocak ayında Wi-Fi Alliance tarafından onaylandı ve bu süreçte yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi bandını destekleyeceği ortaya çıktı. Model geçmişte (M20) mavi, siyah ve menekşe ile piyasaya çıkmıştı.