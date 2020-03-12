Amazon Siparişini Telefondan Takip Etmek





Amazon siparişini telefonunuzdan kolayca takip edebilirsiniz. Siparişiniz kapınıza teslim edilir ancak bir hediyenin teslim edilip edilmediğini takip etmeden bilemeyebilirsiniz. Bu işlemi telefonunuzdan yapmanız mümkün.

Amazon Siparişini Önce PC'den Takip Etmek

Ekranın sağ üst köşesindeki "İade ve Siparişler" e tıklayın.

"Paketi takip et" e tıklayın.

Siparişiniz için ilerleme ve tahmini teslimat zamanı bilgilerini bir sonraki sayfada göreceksiniz.

Amazon Siparişini Cep Telefonumdan Nasıl Takip Edebilirim?

Android veya iOS cihazınızda Amazon uygulamasını açın.

Uygulamanın sol üst köşesindeki 3 paralel satıra dokunun, ardından "Siparişleriniz" i seçin.

Teslim edilmesi planlanan ürünleriniz ekranın üst kısmında görünür, durumunun ve tahmini teslimat zamanının ayrıntılı bir bilgisi için ögenin yanındaki "görüntüle" butonuna dokunun.

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