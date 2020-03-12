



Güney Kore forumundaki bir Samsung temsilcisine göre, şirket One UI'ın en son sürümünü S9 serisi ve Note 9 da dahil olmak üzere eski Galaxy amiral gemilerine getirmeyi planlıyor.

Eski Samsung Amiral Gemileri One UI 2.0 Alıyor

Şu anda, sadece Samsung telefonları One UI 2.1'i kullanıyor – yepyeni Galaxy S20 serisi ve Galaxy Z Flip. Ve Güney Kore'deki forum moderatörüne göre, geçen yılki S10 ve Note 10 amiral gemileri de en son yazılımı alacak.

Ancak daha da önemlisi, temsilci ayrıca şirketin bir Galaxy S9, S9+ ve Note 9 güncellemesi üzerinde çalıştığını doğruladı. Bununla birlikte, yeni cihazlar daha yüksek önceliğe sahip olduğundan daha fazla zaman alacağını varsayıyoruz.





One UI 2.1'in 2.0 sürümüne kıyasla sunduğu sadece bir avuç yeni özellik var. Bu nedenle yazılımı eski telefonlara taşımak aslında çok fazla zaman almayabilir.

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