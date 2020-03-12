



Huawei P40 ve P40 Pro, 26 Mart'ta çevrimiçi bir etkinlikle açıklanacak ve bir Yunan web sitesi, P40'ların fiyatlandırmaları hakkında bilgi edindiklerini iddia etti.

Huawei P40 Fiyatları Sızdırıldı

Adı açıklanmayan dahili kaynaklara göre, 128GB depolama alanına sahip vanilya P40, 849 € (955 $), 256GB depolama alanına sahip Pro varyantının fiyatı ise 1.139 € (1.280 $) olacak.

Çin'den çıkan ayrı bir rapor, 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip P40'ın 999 € (1.120 $) olacağını ve iki kat fazla depolama alanı içinse 100 € (110 $) daha fazla tutar ödeneceğini söylüyor.

Eğer bu yeterli değilse, bir de 8GB RAM ile 256GB'lık depolama sürümü seçeneği de olacak ve bu da size 1.249 € (1.405 $) fiyata mal olacak (devletin aldığı vergiler hariç).





P40 serisinin tamamı, yakın zamanda duyurulan Mate Xs katlanabilir telefonu ile birlikte Nisan ayında Avrupa pazarında çıkış yapacak. Bu da aynı zamanda Avrupa'nın geri kalanının ve belki de Türkiye gibi Çin dışındaki pazarların çoğunun gelecek ay P40 ile dolacağını gösteriyor.

Bu fiyatlandırma ve kullanılabilirlik Huawei tarafından resmi olarak onaylanmadı – şirket bununla ilgili olarak sadece 26 Mart'taki resmi etkinlikte konuşacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum