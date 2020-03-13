Huawei P40 Pro PE Özellikleri: Devasa pil, bolca kamera, 5G ve fazlası





Huawei, bu ayın sonunda üç yeni amiral gemisi akıllı telefonunu duyurmayı planlıyor. En ilginç model şüphesiz Galaxy S20 Ultra'yı geride bırakması beklenen ve bugünkü sızıntıya konu olan Huawei P40 Pro Premium Edition olacak.

Endüstri Standardını Belirleyebilecek İnanılmaz Kameralar

Çin web sitesi IT Home, Güney Kore web sitesinde akıllı telefon için hazırlanan bir perakende listesi tespit etti. Render'larda müşterilerin cihazdan bekleyebileceği her şeyi gösteren eksiksiz bir teknik özellik sayfası bulundu.

Cihazın 3160 x 1440p çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızı olan büyük bir 6.7 inç OLED ekran olacak. Ayrıca her iki tarafında kavisli kenarlar ve son derece geniş bir selfie deliği bulunacak.

Akıllı telefonun biraz daha benzersiz görünmesini sağlamak için Huawei, ön panelin üstünde ve altında kıvrımlı dört kenarlı cam kullanıyor.

Huawei P40 Pro Premium Edition'ın arka kısmı, dikdörtgen kamera modülü nedeniyle seramikten yapılmış olmasına rağmen biraz sıradan görünüyor. Bununla birlikte, tasarım Samsung Galaxy S20 Ultra'dan daha iyi.

Huawei kamera çıkıntısına mükemmel bir beş sensör ekliyor. Güçlü bir 52 megapiksel kameranın etkileyici 40 megapiksel ultra geniş açılı bir başka kamera ile birleştirildiği görüldü.

Daha iyi bokeh görüntüleri için bir 3D Time of Flight sensörü, telefoto kamera olduğuna inanılan 8 megapiksel lens ve 3x optik zoom desteği var.

Listede son olarak, ayrıntılı olmayan güçlü bir periskop zoom kamerası var. Önceki sızıntılar 10x optik zoom gibi inanılmaz bir değerde olacağını ortaya koymuştu. Yani eşdeğer zoom seviyelerinde Galaxy S20 Ultra'dan belirgin şekilde daha net fotoğraflar üretmesi bekleniyor. Cihazda selfie'ler için 32 MP bir kamera olacak.





Huawei P40 Pro Premium Edition 5G desteği, Kirin 990 5G yongaseti, 12GB RAM ve şirketin nanoSD kart formatı ile daha da genişletilebilecek 512 GB dahili depolama sunmakta. Cihaz Google hizmetlerine sahip olmayacak.

Akıllı telefon kullanıcıları bu nedenle WhatsApp, Instagram, Facebook ve YouTube gibi önemli uygulamaların eksik olduğu App Gallery uygulama mağazasına güvenmek zorunda kalacaklar.

Devasa 5000 mAh Pil

Bataryaya gelince, Huawei, Huawei P40 Pro Premium Edition'ın içine devasa bir 5.500mAh pil yerleştirdi. En iyi yanı ise 50W hızlı şarjı ve 27W hızlı kablosuz şarjı desteklemesi.

Huawei P40 Pro Premium Edition, standart Huawei P40 Pro ve daha ucuz Huawei P40 ile birlikte çevrimiçi bir etkinlikle 26 Mart Perşembe günü resmi olarak çıkacak.

Gönderilerin Nisan ayı başlarında başlaması bekleniyor ve akıllı telefonun Avrupa'da 1,199 ila 1,299 € arasında fiyatlandırılacağı düşünülüyor. Yani 1.349 € Galaxy S20 Ultra'dan biraz daha düşük bir fiyata fiyatlandırılabilir.

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