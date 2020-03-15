



YouTube, yeni bir Keşfet sekmesi ekleyerek mobil uygulamasının tasarımını biraz değiştiriyor. Yeni özelliği bir süre test ettikten sonra, YouTube yeni sekmenin artık tüm Android ve iOS kullanıcılarına açıldığını duyurdu.

YouTube Uygulamasının Yeni Keşfet Özelliği

Keşfet sekmesi, uygulamanın alt kısmında bulunur ve kullanıcıların popüler videolardan daha fazlasına erişmesini sağlar. Bu sekmeyle Oyun, Müzik, Moda ve Güzellik, Öğrenme ve daha pek çok kategoriye erişebilirsiniz.

Keşfet sekmesine dokunduğunuzda, yukarıda belirtilenler gibi çeşitli içerik sayfalarından izlenecek yeni videolar sunulur. YouTube'a göre, gelecekte daha fazlası eklenecek.

Keşfet sekmesine, şimdi diğer trend olan videolardan önce gösterilen "Trend Yaratıcı" ve "Trend Sanatçı" gibi ek özellikler eklendi. Yeni içerik oluşturucuları ve sanatçıları keşfetmenin kolay bir yolunu sunuyor.





Yeni Keşfet sekmesi Trend Olanlar sayfasından daha fazla içeriğe erişim sunsa da, diğer sayfa uygulamanın üstünde kendi düğmesine sahip olmaya devam edecek ve insanlar Keşfet sekmesindeki videoları sadece manuel olarak seçtiklerinde görmeye devam edecek.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum