



Biz insanlar her zaman bir birey, lider veya kahraman etrafında bir araya gelme eğilimindeyiz. Kriz zamanlarında bu tür insanlara dönmek insanın doğasında var. Apple'ın ikonik lideri Steve Jobs, birçokları için mükemmelliğe bir örnek oldu. Elon Musk, geleceğe göz atmamız gerektiğinde sık sık baktığımız başka bir isim. Peki ya Bill Gates hak ettiği o saygıyı görüyor mu? Bizce hayır.

Bill Gates Corona Virüse Dair Yıllar Önce Uyardı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyadaki en zengin insanlardan biri, son zamanlarda gezegenimizin karşılaştığı en büyük insani sorunları ele alan hayırsever Bill ve Melinda Gates Vakfı'na daha fazla zaman ayırmak için yazılım şirketindeki aktif rolünü terk etti.

BILL GATES 5 YIL ÖNCE CORONA VİRÜS SALGININI TAHMİN ETTİ, AMA KİMSE DİNLEMEDİ

Ve yaklaşık 5 yıl önce Bill Gates'in neredeyse mevcut corona virüs pandemisine benzeyen bir şeyi öngördüğünü biliyor muydunuz?

Bu yazının yazılması itibariyle 5 milyondan fazla kez izlenen bir TED konuşmasında (izlenmelerin birkaç gün içinde katlanacağına bahse gireriz), Bill Gates 2015 yılında neden sıradaki virüsten daha fazla korkmamız gerektiğini açıkladı ve bunun modern çağımızın nükleer savaşı olacağını söyledi.

Tabii ki, Bill Gates'in bunu tahmin eden ilk kişi olduğunu düşünmek aptalca olurdu. Bu onur uzun zamandır virüslerin mikroskobik dünyasından kaynaklanan tehlikeler hakkında bizi uyaran birçok bilim insanına da gitmeli. Ancak Bill Gates, şüphesiz teknoloji topluluğunda kimsenin dinlemediği uyarılara kulak veren en yüksek sestir.





Ayıracak birkaç dakikanız varsa aşağıda bir sonraki salgın hakkında Bill Gates'in yaptığı TED konuşması var. Dinleyin ve tıpkı bizim yaptığımız gibi şaşırmaya hazır olun:

Bu konuşma Gates'in yaklaşmakta olan kriz konusunda uyardığı tek örnek olmaktan uzaktır. YouTube'da birçok konuşmasını daha bulabilirsiniz. VOX ile yapılan bu Bill Gates röportajından da keyif aldık.

Herkesin Bill ve Melinda Gates vakfını daha fazla takdir etmesi dileğiyle.

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