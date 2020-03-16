Google Play Müzik Çalma Listesini Spotify'a Aktarmak





Birçok kullanıcı zaman zaman akış hizmetini değiştirir ve Spotify'a yapılan geçişler azımsanacak kadar değildir. Google Play Müzik çalma listelerini Spotify'da içe aktarabilirsiniz.

Stamp

Google Müzik çalma listesinin Spotify'a aktarılması işlemi sıkıcı olmak zorunda değildir veya bütçenizin üzerinde ek harcama yapmak zorunda da değilsiniz.

Stamp gibi bir uygulama, herhangi bir şey için ödeme yapmanıza gerek kalmadan Play Müzik oynatma listelerini tek tek Spotify'a göndermenizi sağlar. Ayrıca çok basit bir kullanıcı arayüzü vardır.

Uygulamayı buradan indirin.

Yükleyin.

"Google Play Müzik" i seçin.

Oturum açın.

Ardından Spotify'ı yani hedefi seçin.

Stamp, oturum başına 10 parça veya oturum başına bir şarkı listesinin tamamını aktarmanıza olanak tanır. Ücretsiz sürümde transferler sınırlıdır. Premium üye olarak sınırı kaldırabilirsiniz.

Ayrıca müzik kitaplığınızı bir .csv dosyasında sorunsuz bir şekilde dışa aktarabileceğinizi de unutmayın.

Soundiiz

Bu araç çevrimiçi olarak kullanılabiliyor. PC'nize veya cep telefonunuza kurulum yapmanız şart değildir. Hizmet, oynatma listelerini Google Music'ten Spotify'a taşıyan veya içe aktaran "platformdan platforma" özelliğini kullanmanıza olanak tanıyor.





Yalnız ücretsiz olarak aktarım yapılabiliyor. Dolayısıyla üstteki seçenekten daha premium bir seçenektir. Abonelik planları aylık sadece 3 dolardan başlar. Tüm listeyi aktarıp aboneliği iptal edebilirsiniz.

Soundiiz'i kullanmak için web sitesinde hesap açmanız gerekir. E-posta adresinizi onayladıktan emin olduktan sonra, "Platformdan platforma" (Platform to Platform yazar) özelliğini seçin. Bu özelliği arayüzün sağ üst köşesinde göreceksiniz.

Google Müzik'i seçin ve Google kimlik bilgilerinizle giriş yapın. Oynatma listelerinizi seçin ve ardından hedef olarak Spotify'ı seçin.

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