



3.5mm kulaklık girişi yavaş yavaş kayboluyor. Ancak hikayesi 19. yüzyıl telefon santrallerinde insan operatörler telefon çağrılarımızı manuel olarak bağlarken başladı.

Kulaklık Jakının Tarihi: 100 Yıldır Aramızda ve Hala Telefonlarımızda

Jaklar dijital sesi kulaklarımıza taşımak için analog sinyale dönüştürür. Telefon jakları için de durum aynı. Telefon jakları çeşitli boyutlarda geliyor. 19. yüzyıldakiler 1/4 inç (6.35 mm) idi, ancak bugün daha yaygın olan türü 3.5mm jaklardır. Minyatür boyutta gelen versiyonu ile ilk kez 1950'lerde radyolara yaylı transistörlü kulaklık bağlamak için kullanıldı.

Popülerliğinin arttığı ikince dönem orijinal Sony Walkman ile başladı. Taşınabilir ses dünyasında devrim yarattı ve herkesin 3,5 mm jaklı bir çift kulaklığa sahip olmasını sağladı.

Bir süre 2000'lerde 2.5 mm jakları vardı ancak kayboldu. Başka bir meydan okuma USB bağlantı noktasından geldi. İlk Android telefon olan T-Mobile G1 (diğer adıyla HTC Dream), telefonun miniUSB bağlantı noktasına bağlanan bir kulaklıkla gelmişti. Sadece bir tane değil, birçok HTC modeli "ExtUSB" bağlantı noktasını destekledi (ek pinleri ve ses çıkışı vardı).

İlk jaklar sadece mono ses taşıyordu, ancak çok geçmeden bir stereo standart kuruldu. Jak yuvaya itildikçe sırasıyla sol ve sağ kulağa ayrı ses verir. Yarım takılırsa ses tek kulağa gider.

İki rakip standart vardı – OMTP ve CTIA. Birincisi Nokia, Samsung ve Sony Ericsson'dan eski telefonlar tarafından kullanıldı. Apple, HTC, LG ve diğerleri (Nokia ve Samsung'un sonraki modelleri dahil), ikinci standardı kullandı.

CTIA konnektörü TV çıkışını destekledi. Örneğin Nokia N95, bir TV çıkış kablosu ve TRRS jakını kullanan çok düğmeli bir uzaktan kumanda özelliği ile birlikte gelmiştir.

Bazı Sony telefonlar özel TRRRS jakıyla gelir. Şirket gürültü engellemeyi sağlayan ekstra bir mikrofon da ekledi.





FM radyo kulaklıkların mümkün kıldığı başka bir şey olmuştur — sadece ses taşımakla kalmaz, aynı zamanda radyo anteni olarak da işlev görürler. Nokia X2 gibi bazı telefonlarda yerleşik antenler bulunuyordu.

USB bağlantı noktası bu kez yepyeni bir konektör olan USB Type-C'ye dönüşerek 3,5 mm jakına bir darbe daha vuruldu. Ses kalitesinden ödün vermiyordu ve biraz daha kompakttı.

Bununla birlikte, telefonun yerleşik bir DAC ve amplifikatöre sahip olmasını şart kıldı. Bazı telefonlar buna sahip ancak hepsi değil.

Örneğin, Pixel 2 XL ve OnePlus 6, USB-C üzerinden analog sesi desteklemez. Bazı şirketler daha iyisini yaptı, ör. Huawei P20 Pro, dijital ses ve kendi DAC'ını kullanan bir USB-C kulaklığın yanı sıra analog ses USB-C – 3,5 mm adaptörle birlikte geldi.

3,5 mm jakının bugün hala avantajlı olduğu nokta canlı içeriklerdeki ses gecikmesidir. Android 10'dan başlayarak Düşük Gecikmeli Ses Kodek'i (LLAC) tüm üreticilerin kullanımına açıldı (aptX, Qualcomm tarafından geliştirilen bir başka tescilli kodektir). AptX LL ile yaklaşık 30 ms'lik bir gecikme süresine ulaşıldı ve 3.5 mm için neredeyse yolun sonu göründü.

3.5 mm'nin bir diğer avantajı ise şüphesiz 70 yıllık cihazlarda bile çalışabiliyor olması. Ancak bunun telefonlarla çok az ilgisi var.

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