



Samsung Electronics America CEO'su YH Eom, şirketin ABD mağazalarının tamamını geçici olarak kapatacağını ve hemen uygulamaya konulacağını açıkladı. Şirketin Kanada şubesi de benzer bir açıklama yaptı. Samsung, ABD ve Kanada mağazalarını COVID-19 önlemi olarak geçici olarak kapatıyor.

Samsung Corona Virüs Nedeniyle Bazı Mağazalarını Kapatıyor

COVID-19 krizine yenik düşmüş başka bir büyük şirkete tanık olmak üzücü olmakla birlikte, proaktif tepkiler görmek de gerçekten cesaret vericidir. Samsung, sert adımlar atan mağazalarını geçici olarak kapatan tek şirket değil. Endüstride bile, bu tür hareketler oldukça yaygındır, Apple son zamanlarda aynı şekilde hareket etti.





Fiziksel mağazaların kapatılması aslında Samsung için mağaza kapatma anlamına gelmiyor. Tüm çevrimiçi işlemler normal şekilde devam edecek. Siparişler yerine getirilecek ve hizmet ağı olabildiğince iyi çalışmaya devam edecek. Samsung, ABD ve Kanada mağazalarını COVID-19 önlemi olarak geçici olarak kapatıyor ancak durum sadece sert önlemler gerektiriyor, bu yüzden Samsung, çalışanlarının ev-ofis çalışma moduna geçmesi için elinden geleni yapıyor.