



S20 ailesinin lansmanından bu yana Samsung insanların bulduğu çeşitli yazılım sorunlarını çözmek için güncellemeler üzerinde çalışacağına söz vermişti. Bunlar arasında özellikle S20 Ultra'da bulunan kameraların yavaş çalışması sorunu ve hatalı otomatik odaklama problemi vardı.

Samsung Galaxy S20, S20 + ve S20 Ultra'daki Oto Odaklama Sorunu Düzeltiliyor

S20, S20+ ve S20 Ultra için şimdi yeni güncellemeler hazır ve tüm bunlar Kamera uygulamasının yeni ve geliştirilmiş bir sürümü ile geliyor ve 10.0.01.98 sürüm numarasını taşıyor. Yeni yazılımı yükledikten ve yeni Kamera uygulamasını kullandıktan sonra, daha hızlı otomatik netleme süresi göreceksiniz.

Exynos SoC'ye sahip Samsung Galaxy S20, S20 l+ ve S20 Ultra, otomatik odaklamayı geliştiren bir güncelleme alıyor. Güncelleme derlemesi G98xxXXU1ATCH şeklinde ve burada "xx" üç telefona bağlı olarak farklı olacak. Bu güncellemenin şimdilik sadece Samsung'un kendi Exynos yonga setini kullanan S20 modellerine geldiğini, Snapdragon 865'e sahip olanlara gelmediğini unutmayın.





Her üç modelin de güncellemeyi alması fazla uzun sürmeyecek, bu nedenle birkaç gün içinde S20'nizde güncellemeyi bildiren bir bildirim görebilirsiniz.