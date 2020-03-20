



HMD, klasik Nokia telefonları tekrar canlandırmasıyla biliniyor ve bu onuru yaşayan son efsanevi telefon şimdi Nokia 5310 XpressMusic oluyor. 2020 versiyonu aynı renklere sahip olacak: Siyah / kırmızı ve beyaz / kırmızı. Bu Series 30+ özel telefonda müzik çaları çalıştırmaya yarayan yana monte edilmiş bir tuş var.

Bir Başka Klasik Telefon Dönüyor: Nokia 5310 ve Özellikleri

Arka tarafta bir VGA kamera ve önde ise altında alfanümerik tuş takımına sahip bir 2.4 inç QVGA ekran var. Ekranı eski Nokia 5310 XpressMusic'ten 0,3 inç daha büyük olsa da, çözünürlük tamamen aynı.

Yeni Nokia 5310'da 16MB dahili depolama alanı var, ancak 32GB'a kadar genişletebilmenizi sağlayan microSD kart yuvası mevcut. Cihazın anahtar satış noktaları arasında (nostaljinin yanı sıra) MP3 çalar özelliği ve öne bakan stereo hoparlörler bulunuyor. Ayrıca 3,5 mm'lik bir ses jakı ve Bluetooth 3.9 desteği de mevcut, böylece istediğiniz kulaklıkları bağlayabilirsiniz. Ayrıca bir FM radyo alıcısı var.

1.200 mAh batarya, 2020 Nokia 5310'a güç veriyor ve mütevazı donanımına bakarsak tek bir şarjla uzun bir kullanım sunacağına şüphe yok. Resmi olarak belirtilen pil ömürleri 7,5 saat konuşma süresi ve 22 gün (tek SIM modunda) ile 30 gün (çift SIM) bekleme süresi olarak sıralanıyor.





Önemli bir diğer nokta, Nokia 5310'un çift bantlı bir 2G telefon olmasıdır. Bu nedenle halihazırda 2G ağlarının kapalı olduğu ülkelerde veya 850 ve 1900 bantlarına dayanan ülkelerde bu cihaz çalışmayacak.

Nokia 5310 Mart ayında geliyor ve 39 € fiyata sahip.

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