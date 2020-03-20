Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 Tanıtıldı, İşte Özellikleri





Nokia bugün Nokia 8.3'ün yanı sıra Nokia 5.3 ve Nokia 1.3'ü de duyurdu. Orta seviye 5.3, Android 10 çalıştırırken, giriş seviyesi 1.3 hafif Android Go Edition ile geliyor.

Nokia 5.3

Nokia 5.3, çentikli 6.55 inç HD+ IPS ekrana sahip ve Snapdragon 665 yonga setinden güç alıyor. Depolama alanı 64GB olarak ayarlanmış ancak microSD kart yuvası ile genişletilebiliyor. Üç RAM seçeneği var – 3GB, 4GB ve 6GB.

Arkada dört sensörlü dairesel bir kamera modülü görüyoruz. Ana kamera f / 1.8 diyafram açıklığı ile 13MP'dir ve ayrıca 5MP ultrawide kamerası da var. Sonra iki tane daha 2MP sensör karşımıza çıkıyor – biri makro çekimler için diğeri derinlik algılama için. Çentikte 8MP f / 2.0 selfie kamera bulunuyor.

Nokia 5.3, sadece 10W ile şarj edilen cömert bir 4.000 mAh batarya ile çalışıyor, HMD, pilin iki tam gün gideceğini ve çok sık doldurmanız gerekmeyeceğini belirtiyor.

Nokia, en az üç yıllık düzenli Android güncellemeleri vaat ederken, telefonun kendisi vanilya Android 10 ile birlikte geliyor.

Nokia 5.3, Nisan ayında küresel olarak 189 € karşılığında Camgöbeği, Kum ve Kömür versiyonlarıyla satışa sunulacak.





Nokia 1.3

Nokia 1.3, üstte minimalist çentikli mütevazı bir 5.71 inç IPS HD+ ekrana sahip. 1GB RAM ile eşleştirilmiş dört çekirdekli CPU'lu bir Qualcomm 215 yonga seti telefona güç veriyor. 400GB kapasiteye kadar genişletilen 16 GB dahili depolaması var.

Arkada, Google'ın AI yeteneklerini kullanan yeni Camera Go uygulaması sayesinde düşük ışık ve portre performansında öne çıkan 8MP kamera bulunuyor. Ön kamera 5MP sensöre sahiptir.

İçindeki pil, mikro USB üzerinden 5W şarjı destekliyor ve 3.000 mAh'dir. Tabii ki, telefon Android 10 Go Edition ile kutudan çıkıyor ve şirket, çıktığında Android 11 Go Edition'ı alacağına söz veriyor.

Nokia 1.3, Nisan ayında sadece 95 € karşılığında piyasaya çıkacak. Renk seçenekleri Camgöbeği, Kömür ve Kum olacak.

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