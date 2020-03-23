



Facebook, sağlık örgütleri olan BM ve UNICEF ile şu anki corona virüs salgınına dair yeni bir ortaklık kuruyor. Facebook bu kurumların kamuya hızlı ve güvenilir bilgi sağlamalarına yardımcı olacak. Planlanan değişikliklerden birine göre, yukarıda belirtilen kuruluşlar, kendileriyle Messenger aracılığıyla bağlantı kuran kişilere proaktif olarak mesaj gönderebilecek.

Facebook Messenger Hükümetleri Corona Virüse Dair Bilgilendirecek

Facebook ayrıca, geliştiriciler için Messenger platformuna yeni mesajlaşma çözümleri getirmeyi planlıyor. Çeşitli COVID-19 ile ilgili sorunları ele almayı amaçlayan hackathon sağlayıcısı Devpost ile de bir ortaklık kuruyor. Şirket, kazanan projelerin olabildiğince hızlı bir şekilde uygulamaya konulmasını sağlayacak. Kazanan mühendisler ödülün bir parçası olarak uçuş ve konaklama dahil F8 2021'e davet edilecekler.

"UNICEF ve Pakistan Ulusal Sağlık Hizmetleri, Düzenlemeler ve Koordinasyon Bakanlığı (NHSRC) gibi kuruluşlar insanların COVID-19 hakkında en son bilgileri almasını sağlamak için artık Messenger'ı kullanıyor", Facebook resmi Messenger sitesinin haber bölümünde yazdı.





Geçen hafta, WhatsApp, yanıltıcı corona virüs söylentilerinin yayılmasıyla ilgili rehberlik, ipuçları ve genel yardım sunmak adına bir bilgi merkezi başlattığını duyurdu. Bu arada, ABD hükümetinin karantinayı yerinde tutmak için akıllı telefonlardan konum verilerini kullanma konusunda Google ve Facebook ile görüştüğü bildiriliyor.

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