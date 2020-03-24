



Samsung Galaxy A31, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarının en yeni oyuncularından. Kuzeni M31 ile karşılaştırıldığında 6.4 inç Super AMOLED ekranı daha dardır. Bu da videolarda daha küçük görüntüleme alanı demek. Telefonda arkaya monte edilmiş parmak izi okuyucu bulunuyor.

Galaxy A31'in Tasarımı ve Özellikleri Resmileşti

Ekranda 1080p+ çözünürlük ve 20MP selfie kamerayı barındırmak için üst kenarda U şeklinde bir çentik var. 20:9 en boy oranı bu A serisi telefonu M31'den 2 mm daha dar hale getiriyor, aynı zamanda biraz daha ince ve daha hafif.

Arkadaki dörtlü kamera 48MP ana sensör (f / 2.0 diyafram açıklığı, 0.8µm piksel), 8MP ultra geniş açılı kamera (123 °), 5MP makro lens ve 5MP derinlik sensöründen oluşuyor

Samsung, yonga seti hakkında çok fazla ayrıntı vermedi, ancak sızdırılan detaylar arasında MediaTek Helio P65 yonga seti var. Galaxy M31'in içindeki dört A73 çekirdeğinden daha yeni ve daha güçlü olan iki Cortex-A75 CPU çekirdeği bulunuyor. Yine de, ikisi arasındaki performans yakın olacaktır.

Telefonda daha da ihtiraslı olanlar için standart 4GB RAM ve 64GB depolama yerine 6 / 128GB seçeneği var. MicroSD kart yuvası depolamayı 512 GB'a kadar genişletiyor.





Samsung Galaxy A31, USB-C bağlantı noktası üzerinden 15W hızlı şarjı destekliyor ve 5.000mAh pil sunuyor.

Telefon, Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Red ve Prism Crush White (ön çerçeve ve kamera çıkıntısı her zaman siyahtır) renklerinde olacak. Kullanılabilirlik ve fiyat bilgileri yakında açıklanacak.

Galaxy A31 ve M31 arasında hızlı bir karşılaştırma yaparsak, M serisi telefonun 64MP ana kamerası (f / 1.8 diyaframlı daha büyük sensörü), 32MP selfie kamerası, daha büyük 6.000mAh pili var, ayrıca temel bellek yapılandırması 6 / 64GB. Bu yüzden A31'in daha uygun fiyatlı olacağını düşünüyoruz, yani 200 dolardan çok daha az olmalı.