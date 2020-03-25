Apple iPad Pro 2020 ve Microsoft Surface Pro 7 Özellikleri, Fiyatı ve Pil Ömürleri





Apple son zamanlarda tabletlerini tam teşekküllü PC'ler olarak tanıtmakta diretmeye devam ediyor… Şirket bunu birkaç yıldır Microsoft Surface tabletlerle gelen klavye + dokunmatik yüzey ikilisini taklit ederek yaptı. Microsoft'un aklına bile gelmemiş bir reklam sloganı, belki de Microsoft'un bir PC'nin gerçekten ne olduğunu bilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Apple, Surface tasarımını aldı ve ona Magic Keyboard gibi sihirli bir isim verdi. Peki bu çabası ile boynuz kulağı geçti mi?

Apple iPad Pro 2020 v Microsoft Surface Pro 7 Özellikleri, Fiyatları ve Pil Ömürleri

2010'larda tabletlerin, özellikle de iPad'lerin dizüstü bilgisayarları bitireceği iddia edilmekteydi, bu olmadı ve aksine tabletler neredeyse bitti. iPad'ler gibi tabletlerin ilk büyük avantajı pil ömrüydü, ancak dizüstü bilgisayarlar artık bu boşluğu kapatıyor ve 1 veya 1,5 kilo ağırlıkları ile tablete olan ihtiyacı neredeyse ortadan kaldırıyor.

Ancak Microsoft Surface ile tablet dünyası yeniden kan buldu ve iPad Pro 2020'nin pazarlanması ile şimdi her şeyi biraz daha canlandı. Çünkü 2020 iPad Pro hem Apple'ın iOS ekosistemine daha büyük bir ekranla erişmenize izin veriyor hem de klavye, dokunmatik ekran ve touchpad gibi üç giriş yöntemi sunarak Apple'ın dahi kendini aşmasına neden oluyor.

Bu bağlamda, iPad Pro 2020 Microsoft'un Surface projesinin izinden gidiyor ve hatta iOS ile bir fare bile kullanabiliyorsunuz, Apple bu sene gerçekten değişti! Temel Surface tablet, iPad Pro 2020'nin en düşük modelinden bile daha ucuza satılıyor, ancak Apple'ın A12Z Bionic yonga seti ile denk bir Core-i5 işlemci ile gelerek kafaları karıştırıyor.

Apple iPad Pro 2020 ve Microsoft Surface Pro 7 özellikleri, fiyat ve pil ömrünü karşılaştıralım:





Fiyat : 1099 $ (iPad Pro 2020 256GB) vs 999 $ (Surface Pro 7 Core i5 256GB + cover)

: 1099 $ (iPad Pro 2020 256GB) vs 999 $ (Surface Pro 7 Core i5 256GB + cover) İzleme dörtgenli klavyeler : 349 $ (Apple Magic Keyboard) vs 160 $ ​​(Signature Type Cover)

: 349 $ (Apple Magic Keyboard) vs 160 $ ​​(Signature Type Cover) Stylus : 129 $ (Apple Pencil) vs 100 $ (Surface Pen)

: 129 $ (Apple Pencil) vs 100 $ (Surface Pen) Pil ömrü : 10 saat (iPad Pro 2020) vs 10,5 saat (Surface Pro 7)

: 10 saat (iPad Pro 2020) vs 10,5 saat (Surface Pro 7) Ekranlar : Temel olarak aynı piksel yoğunluğuna sahip 12.9 inç (iPad Pro) ve 12.3 inç (Surface Pro 7)

: Temel olarak aynı piksel yoğunluğuna sahip 12.9 inç (iPad Pro) ve 12.3 inç (Surface Pro 7) Kameralar : 2 kamera ve 1080p (Surface) ile 3 kamera ve 4K video (iPad Pro)

: 2 kamera ve 1080p (Surface) ile 3 kamera ve 4K video (iPad Pro) Özellikler : LiDAR tarayıcı ve 120Hz ekran (iPad) vs USB-C bağlantı noktası, parmak tarayıcı (Surface cover)

: LiDAR tarayıcı ve 120Hz ekran (iPad) vs USB-C bağlantı noktası, parmak tarayıcı (Surface cover) İşletim Sistemi: iPadOS 13.4 vs Windows 10

iPad Pro 2020, çok yönlü ve yüksek teknolojili bir cihaz ve birinci sınıf 120Hz ekranını trackpad, imleç ve LiDAR tarayıcı ile birleştirerek, iPadOS sistemi üzerinde sunuyor ve yaratıcılığa önem verenlere hitap ediyor. Surface Pro 7 ise Windows'un pratikliğini ve üretkenliğini getiriyor ve bol bağlantı noktaları ile dikkat çekiyor.

Sonuç

Microsoft ve Apple'ın tabletleri için istediği aynı ücrete gerçek bir laptop alabilir ve aldığınız laptop'ın sunduğu incelik, hafiflik, performans ve geniş ekrandan büyük ihtimalle memnun kalabilirsiniz. Her şey ekranı klavyeden ayırmanın sizin için ne kadar önemli olduğu ile ilgili.

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