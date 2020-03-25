



Honor 30S 30 Mart'ta geliyor ve bir hafta önce münhasıran arkada dörtlü kamera kurulumu olacağını bildirdik. Şimdi DigitalTrends tarafından hazırlanan yeni bir rapor, ana modülün 64MP sensöre sahip olacağını gösteriyor. Yayın ayrıca, 30S'nin 3x optik zoom ile geleceğini ortaya koyan bir promosyon malzemesinin görüntüsünü de paylaştı.

Honor 30S 64 MP Kamera ve 3x Optik Zoom

Bununla birlikte, daha önce sızdırılmış renderlar ile bugün baktığımız resim arasında bir tutarsızlık var.

Önceki görüntülerde çift LED flaş ana kameranın yanına yerleştirilmiş, dördüncü kamera ise hemen altına yerleştirilmişti. Bununla birlikte, yeni fotoğrafta orta kameranın yanında tek bir flaş var, AI logosu üstte ve dördüncü kamera altında. Hangisinin doğru olduğundan emin olmak için daha fazla renderın ortaya çıkmasını beklememiz gerekecek.

Honor 30S, Kirin 820 SoC tarafından güçlendirilecek, 5G'yi destekleyecek ve 40W'a kadar hızlı şarj olacak. AnTuTu'ya göre, Android 10 ile kutudan çıkacak ve 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olacak.





64MP kamera ve 3x optik zoom ile gelecek olan Honor 30S 2400×1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran sunacak, ancak diyagonal boyutu şu anda bilinmiyor.

30S hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak gibi görünüyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum