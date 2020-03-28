



Samsung'un yeni Galaxy S20 telefonları bir kez daha mutlak kamera canavarları oldular. En zorlu koşullarda fevkalade performans gösteriyor ve çılgın zum ve HDR özellikleri sunuyorlar. Bu durum kısmen cihazlardaki büyük sensörlerden kaynaklanıyor – S20 ve S20+, 64 MP kameraya sahipken, S20 Ultra 108 MP kameraya sahip.

Galaxy S20 ile 64 MP ve Galaxy S20 Ultra ile 108 MP Fotoğraf Çekmek

Ancak, varsayılan olarak, söz konusu sensörlerin tam çözünürlüklerini kullanmıyorsunuz. Samsung bunun yerine, bazı yazılım kırpmaları veya piksel binning sihri ile piksel sayısını azaltıyor. Yine de yüklü bir para ödediğiniz Galaxy S20'nizin kamera sensörünün tam çözünürlüğünü kullanmak istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz. İşlem iki hareketten ibaret.

En boy oranı menüsünü açın.

Galaxy S20 ve Galaxy S20+'ta 3:4 (64 MP) modunu seçin

Galaxy S20 Ultra'da 3:4 (108 MP) modunu seçin.

İşte nasıl görünmesi gerektiği:





Galaxy S20 ve S20+ için:

Galaxy S20 Ultra için: