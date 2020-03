Monument Valley 2 ve Lara Croft GO Google Play Store'un en çok beğeni alan oyunları arasında yer alıyor. Bugün Android kullanıcılarını sevindiren bir gelişme yaşandı ve bu iki oyun sınırlı bir süreliğine indirmesi ücretsiz oldu.

Monument Valley 2 ve Lara Croft GO Android'de Ücretsiz

Monument Valley 2 ve Lara Croft GO'yu özel yapan bir detay var. Her iki oyun da zamanında The Game Awards etkinliğinde "En iyi mobil oyun" ödülü aldılar. Monument Valley 2 oyunu 2017 ve Lara Croft GO ise 2015'te The Game Awards en iyi mobil oyun ödülünü aldı.

Oyunlar eleştirmenler ve oyuncular tarafından da büyük beğeni topluyor. Ücretsiz indirmeler önümüzdeki 7 gün boyunca geçerli olacak, ancak beklemenin bir anlamı yok. Covid-19 salgını nedeniyle evde geçirdiğiniz şu günleri şimdi Monument Valley 2 ve Lara Croft GO gibi eğlenceli oyunlarla renklendirin.





İşte bağlantı linkleri: