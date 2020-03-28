



Daha uzun ekranlar ve daha geniş pillerle Samsung S20 ve S20+, S10 muadillerine göre daha büyük, daha iddialı ve daha performanslıdır. Bununla birlikte, biraz daha sıska en boy oranı nedeniyle Plus modelinde dahi tek elle kullanım mümkündür.

Samsung Galaxy S20'de Geri Jestini Kolaylaştırmak (Kılıf Varken)

Ne var ki bu ergonomiyi en az ekran boyutu kadar etkileyen bir başka faktör daha var ve o da yeni S20 serisindeki eğimli ekrandır. Samsung, normal S20 için düz bir panel seçti ve önceden yapıştırılmış olan ekran koruyucu yan çerçeveyle tamamen örtüşmüyor.

Dolayısıyla navigasyon hareketlerini kullanırken arayüzde geri gitmek için sol veya sağ taraftan her kaydırdığınızda parmağınız koruyucu kenara takılır. Bununla birlikte resmi kılıfla kullanıldığında cihaz yüz aşağı bakarken telefonun ekranını korumak adına kenarlar daha da yükseltilir. Bu da navigasyon hareketlerini zorlaştırır.

iPhone kullanıcıları bu seçeneğe pek sahip olmasa da Android kullanıcıları ekranı kullanarak geriye gitmeye fazlasıyla alışıklar.





Kavisli veya "şelale" ekranların birçok dezavantajı olabilir, ancak geri gitmek için kaydırma yapmak çok daha kolaydır. Düz ekranlarda özellikle kötü oturan bir ekran koruyucu varsa sürekli elinize çarpar.

Galaxy S20'de ekrana dokunarak geriye gitme hareketini nasıl kolaylaştıracağınızı aşağıda açıkladık: