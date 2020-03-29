



Huawei, bu Perşembe günü P40 akıllı telefon ailesini tanıttı. Ayrıca çok az yerde mevcut olan P40 lite'ı da açıkladı. Şirketin değinmediğini noktalardan biri cihazlarda kullanılan ekranın üreticisidiydi. Bu bilgi de sonunda açığa çıktı.

Huawei P40'ların Ekran, Kamera ve Hoparlör Üreticileri Belli Oldu

Huawei'nin P40'lar serisi için çalıştığı tedarikçilerden biri cihazlarda kullanılan ekranların LG ve BOE üretim ekranlar olduğunu gösteren bir liste yayımladı. Düşük çözünürlüklü Çince metinde P40 Pro ve P40 Pro+'ın yalnızca Sony'nin kamera sensörlerini kullandığını görüyoruz. Bu arada vanilya P40'ın da Sony sensörleri var ancak aynı zamanda Will Semiconductor şirketine de işaret ediliyor. Bu Çinli şirket ABD'li OmniVision'ı satın almıştı. Yani P40'da OmniVision ve Sony sensörleri var.

Kamera modülü tedarikçilerinin listesi, Sunny Optical, Ophelia (Ofilm), Luxshare Precision ve Q Technology gibi isimlerle biraz daha çeşitli görünüyor.

Akustik bileşenler tarafında yani hoparlörler, mikrofonlar ve benzerleri için GoerTek ve AAC Technologies devreye girmiş.





Kaynağa göre, üç telefonun ekranları Çinli BOE Technologies ve Koreli LG Display tarafından tedarik ediliyor. BOE CEO'su daha önce şirketinin tüm P40 serisi için özel panel sağlayıcısı olduğunu belirtmişti, bu yüzden bu noktada bazı soru işaretleri var. Aşağıdaki tabloda modeller arasında bir ayrım yapılmamış, bu nedenle bazı karışık eşleşmeler olabilir.

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