Instagram Hesabının Türünü Kontrol Etmek: İşletme, Kişisel yoksa İçerik Üretici mi?





Birçok Instagram kullanıcısı kişisel hesaplar oluşturur. Ancak, hangi seçeneği seçtiğinizi hatırlayamıyorsanız veya belki başka biri sizin adınıza hesabı oluşturduysa, örneğin o hesabın Business / İşletme hesabı olup olmadığını merak edebilirsiniz. Ne tür bir hesabınız olduğunu bilmek asla karmaşık değildir. Uymanız gereken talimatlara bakalım.

Instagram Hesabının İşletme Hesabı Olduğunu Kontrol Etmek

Sağ üst köşede bir Menü simgesi görünür. Bu simge 3 yatay çizgidir.

Bundan sonra, menüden "Ayarlar" ı seçin.

"Hesap" ı bulun.

Menünün aşağısında, belirli bir hesap türüne geçmenize yardımcı olacak bir seçenek gösterilir.

Not: Mevcut hesap türünüze bağlı olarak çeşitli seçenekler görülebilir. Örneğin, bir İşletme Hesabı açtıysanız, burada göreceğiniz seçenekler "Kişisel Hesaba Geç" ve "İçerik Üretici Hesaba Geç" olacaktır.

Bunu gördüğünüzde Instagram'a kaydolduğunuz hesap türünüzü öğrenmiş olursunuz, çünkü zaten kullandığınız hesaba "geçiş" yapma butonu görünmez. Aynı şekilde İşletme Hesabına Geç butonunun görünmemesi gibi.

Bir Hesabın İşletme Hesabı Olup Olmadığına Bakmak

Bir Instagram profiline bakarken, bir işletme mi kişisel Instagram hesabı mı olup olmadığını hemen bilmek isteyebilirsiniz.





Bilmenin en basit yolu iletişim kurmaya çalışmaktır. Numarasını arayabiliyor veya e-posta gönderebiliyorsunuz, o hesap bir işletme hesabıdır. Profilde işletme kategorisi veya fiziksel konum gibi daha fazla bilgi gösteriliyorsa yine bu kesinlikle bir işletme hesabıdır.

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