



Instagram, çoğunlukla videolara ve fotoğraflara odaklanmış bir sosyal ağ olmasına rağmen, uygun anlarda diğer kullanıcılarla mesajlaşmanıza ve onlarla iletişim kurmanıza olanak tanır.

Instagram'da Gönderilen Mesajı İptal Etmek

Bununla birlikte, bazı durumlarda, çeşitli nedenlerle, bazen yanlış bir mesaj yazdığınızı düşünürsünüz. Bu bağlamda, doğrudan uygulama veya bilgisayar aracılığıyla Instagram'da gönderilen bir mesajı iptal edebilirsiniz.

Instagram'da gönderilen mesajı silme

Hatalı mesaj gönderme, yanlış kişiye gönderme veya basit gramer hataları yapma gibi bahaneler bir mesajı silmeyi istemek için yeterlidir. Instagram neyse ki herhangi bir zaman sınırı olmaksızın mesajın iptaline izin verir.

Instagram uygulaması ile

Doğrudan ana uygulama ekranından, sağ üstteki Direkt simgesine dokunun. Burada rahatsız edici mesajı içeren o sohbeti seçersiniz. Bu noktada mesaja uzunca basmanız ve mesajı göndermeyi iptal et butonunu seçmeniz o mesajı silmek için yeterlidir.

Direct uygulaması ile

İster İnstagram ister Direct uygulaması olsun, bir mesajı silmek için mesajı içeren o sohbete ulaşın, mesaja uzunca basılı tutup mesajı iptal et butonunu seçin ve böylece silin.





PC üzerinden

Sohbet bölümüne giriş yaptıktan sonra silmek istediğiniz mesaja sağ tıklama yapmanız ve mesajın gönderilmesini iptal etmeniz yeterlidir.

Her 3 durumda da gördüğünüz gibi, Instagram'da bir mesajı iptal etmek kolaydır. Adımları takip etmekte zorlanıyorsanız veya bazı basit sorularınız varsa, forum adresimizi ziyaret etmekten çekinmeyin.

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