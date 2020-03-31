En İyi PUBG Mobile Emulatörleri (PC)





Piyasada PUBG mobile'i bilgisayarda çalıştırabilen birçok emülatör var. Aşağıda PUBG mobile'i PC'de oynamanın en iyi 3 yolu gösteriliyor. PUBG mobile'i PC'de belirli emülatörle çalıştırmak için gerekli tüm adımları paylaştık.

Tencent Gaming Buddy

PUBG PC geliştiricisi, PC'de PUBG mobile oynamak için resmi bir emülatör olan "Tencent Gaming Buddy" yi sunuyor.

Şu ana kadar internette mevcut olan en iyi resmi emülatör olarak kabul ediliyor.

Emülatörü PC'ye kurmak çok kolaydır.

Tencent Gaming Buddy emülatörünü kullanarak PUBG mobile'ı PC'ye yüklemek için şu adımları izleyin:

Kurulum dosyasını buradan indirin

İndirilen kurulum dosyasını sağ tıklayın ve "Yönetici olarak çalıştır" ı tıklayın

"Özelleştir" e tıklayın ve emülatörü ve PUBG mobile'ı kurmak istediğiniz dizini seçin

Dizini seçtikten sonra "Yükle" ye tıklayın

Emülatör oyunu PC'nize indirmeye başlayacaktır

Performansı artırmak için emülatörde bazı ayar değişiklikleri yapmanız gerekebilir.

Bluestacks 4

PC'de Android oyunları oynamak söz konusu olduğunda en iyi emülatörlerden biri. Bluestacks'ın sağladığı en iyi özellik oyunlar için sunulan performans ayarlarıdır.

PUBG mobile, Bluestacks ile uyumludur.





PUBG mobile'ı Bluestacks yardımıyla PC'de oynayabilirsiniz.

İlk olarak, verilen bağlantıdan Bluestacks 4'ü indirin.

Bluestacks 4'ü bilgisayarınıza yükleyin.

Yüklemeden sonra, Gmail'inizde oturum açma vb. gibi tek seferlik kurulum işlemini uygulayın.

İşlem tamamlandıktan sonra, play store'a gidin ve PUBG mobile'ı indirin.

Oyunu yükledikten sonra, klavye için varsayılan eşleme otomatik olarak yapılacaktır.

Oyunun tadını çıkar.

Bluestacks'ta performans ayarlarını, klavye eşlemesini ve hassasiyet ayarlarını kolayca değiştirebilirsiniz.

Noxplayer

Noxplayer önce PC'de PokemonGo oynamaya izin vererek ünlendi.

Nox geliştiricisi, performans artırmaya daha fazla odaklanıyor.

PUBG mobile, Noxplayer'da sorunsuz çalışır ve Bluestacks işlemine benzer şekilde kurulumu kolaydır.

Noxplayer'ı buradan indirin.

Kurun, çalıştırın ve ilk kurulum işlemini tamamlayın.

Play store'a gidin ve PUBG mobile'i kurun.

Anahtarlar, performans vb. gibi PUBG mobile'daki size göre uygun değişiklikleri yapın.

Oyunun tadını çıkarın.

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