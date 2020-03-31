PUBG'yi 3G/4G (Mobil Veri) Üzerinden Güncellemek


PUBG Mobile her iki mobil cihaz türünde (yani Android ve iOS) oynanabiliyor. Evde WiFi ağı olmayıp PUBG'yi 3G/4G gibi mobil veri üzerinden güncellemek isteyenler çözüm adımlarını merak ediyor.

PUBG'yi 3G/4G (Mobil Veri) Üzerinden Güncellemek

Android kullanıcıları için

a) Otomatik Güncelleme

  • Google Play Store'a gidin.
  • Menü simgesine dokunun.
  • Uygulamalarım ve Oyunlarımı açın ve PUBG mobile'ı seçin.
  • Diğer simgesine (yani 3 noktalı sembol) dokunun ve Otomatik Güncelleme kutusunu işaretleyin.
  • Hepsi tamam.

PUBG mobile, Google Play Store'da güncellemeler olduğunda artık otomatik olarak daha yeni bir sürüme güncellenebilecek.

Not: Otomatik Güncelleme özelliği, PUBG mobile güncellemelerinin WiFi olmadığında mobil veri üzerinden indirilmesini sağlar.

b) Manuel Güncelleme


  • Google Play Store uygulamanızı açın.
  • Menü simgesine ve ardından Uygulamalarım ve Oyunlarım bölümüne dokunun.
  • Daha yeni sürümü mevcut olan tüm uygulamalar bir liste şeklinde gösterilir.
  • PUBG Mobile'ı arayın ve Güncelle düğmesine dokunun.
  • PUBG Mobile'ınız daha yeni sürüme güncellenecek.

iOS kullanıcıları için

a) Otomatik Güncelleme

  • Ayarlar'a dokunun ve adınıza gidin.
  • iTunes ve App store sayfasına gidin.
  • PUBG Mobile için arayın.
  • Otomatik indirmeleri etkinleştirmeyi seçin.
  • PUBG Mobile, her yeni güncelleme yayınlandığında en son sürüme indirilecek.

b) Manuel Güncelleme

  • Cihazınızdaki App Store'a gidin.
  • Sağ alt köşedeki Güncelle simgesini seçin.
  • "PUBG Mobile" araması yapın.
  • Güncelle düğmesine dokunun ve şifrenizi girin.
  • Hepsi tamam.

PUBG Mobile, yeni bir güncelleme yayınlandığında güncellemeyi en son sürüme alır.