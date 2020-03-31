PUBG Mobile her iki mobil cihaz türünde (yani Android ve iOS) oynanabiliyor. Evde WiFi ağı olmayıp PUBG'yi 3G/4G gibi mobil veri üzerinden güncellemek isteyenler çözüm adımlarını merak ediyor.
PUBG'yi 3G/4G (Mobil Veri) Üzerinden Güncellemek
Android kullanıcıları için
a) Otomatik Güncelleme
- Google Play Store'a gidin.
- Menü simgesine dokunun.
- Uygulamalarım ve Oyunlarımı açın ve PUBG mobile'ı seçin.
- Diğer simgesine (yani 3 noktalı sembol) dokunun ve Otomatik Güncelleme kutusunu işaretleyin.
- Hepsi tamam.
PUBG mobile, Google Play Store'da güncellemeler olduğunda artık otomatik olarak daha yeni bir sürüme güncellenebilecek.
Not: Otomatik Güncelleme özelliği, PUBG mobile güncellemelerinin WiFi olmadığında mobil veri üzerinden indirilmesini sağlar.
b) Manuel Güncelleme
- Google Play Store uygulamanızı açın.
- Menü simgesine ve ardından Uygulamalarım ve Oyunlarım bölümüne dokunun.
- Daha yeni sürümü mevcut olan tüm uygulamalar bir liste şeklinde gösterilir.
- PUBG Mobile'ı arayın ve Güncelle düğmesine dokunun.
- PUBG Mobile'ınız daha yeni sürüme güncellenecek.
iOS kullanıcıları için
a) Otomatik Güncelleme
- Ayarlar'a dokunun ve adınıza gidin.
- iTunes ve App store sayfasına gidin.
- PUBG Mobile için arayın.
- Otomatik indirmeleri etkinleştirmeyi seçin.
- PUBG Mobile, her yeni güncelleme yayınlandığında en son sürüme indirilecek.
b) Manuel Güncelleme
- Cihazınızdaki App Store'a gidin.
- Sağ alt köşedeki Güncelle simgesini seçin.
- "PUBG Mobile" araması yapın.
- Güncelle düğmesine dokunun ve şifrenizi girin.
- Hepsi tamam.
PUBG Mobile, yeni bir güncelleme yayınlandığında güncellemeyi en son sürüme alır.