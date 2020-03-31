



PUBG Mobile her iki mobil cihaz türünde (yani Android ve iOS) oynanabiliyor. Evde WiFi ağı olmayıp PUBG'yi 3G/4G gibi mobil veri üzerinden güncellemek isteyenler çözüm adımlarını merak ediyor.

PUBG'yi 3G/4G (Mobil Veri) Üzerinden Güncellemek

Android kullanıcıları için

a) Otomatik Güncelleme

Google Play Store'a gidin.

Menü simgesine dokunun.

Uygulamalarım ve Oyunlarımı açın ve PUBG mobile'ı seçin.

Diğer simgesine (yani 3 noktalı sembol) dokunun ve Otomatik Güncelleme kutusunu işaretleyin.

Hepsi tamam.

PUBG mobile, Google Play Store'da güncellemeler olduğunda artık otomatik olarak daha yeni bir sürüme güncellenebilecek.

Not: Otomatik Güncelleme özelliği, PUBG mobile güncellemelerinin WiFi olmadığında mobil veri üzerinden indirilmesini sağlar.

b) Manuel Güncelleme





Google Play Store uygulamanızı açın.

Menü simgesine ve ardından Uygulamalarım ve Oyunlarım bölümüne dokunun.

Daha yeni sürümü mevcut olan tüm uygulamalar bir liste şeklinde gösterilir.

PUBG Mobile'ı arayın ve Güncelle düğmesine dokunun.

PUBG Mobile'ınız daha yeni sürüme güncellenecek.

iOS kullanıcıları için

a) Otomatik Güncelleme

Ayarlar'a dokunun ve adınıza gidin.

iTunes ve App store sayfasına gidin.

PUBG Mobile için arayın.

Otomatik indirmeleri etkinleştirmeyi seçin.

PUBG Mobile, her yeni güncelleme yayınlandığında en son sürüme indirilecek.

b) Manuel Güncelleme

Cihazınızdaki App Store'a gidin.

Sağ alt köşedeki Güncelle simgesini seçin.

"PUBG Mobile" araması yapın.

Güncelle düğmesine dokunun ve şifrenizi girin.

Hepsi tamam.

PUBG Mobile, yeni bir güncelleme yayınlandığında güncellemeyi en son sürüme alır.