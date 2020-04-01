



Bugün HMD Global, Nokia 7.2 için Android 10 güncellemesinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu telefon geçen Eylül ayında Android 9 Pie çalıştırarak piyasaya sürüldü.

Nokia 7.2 İçin Android 10 Güncellemesi

Diğer Nokia'lar gibi teoride daha hızlı Android işletim sistemi yükseltmeleri alması için Android One programının bir parçası yapılan Nokia 7.2 için işler planladığı gibi gitmedi. Android 10 bu noktada altı aydan uzun bir süredir piyasada ve Android One'ın bir parçası olmayan sayısız diğer telefon bu sürüme güncellendi.

Yine de sevindirici bir haber diyebiliriz. HMD'nin yeni telefonlarının piyasaya sürülmesi COVID-19 salgını nedeniyle gecikti. Ancak şirketin Android 10 güncellemeleri üzerinde çalışmaya devam etmesi umut verici.

Nokia 7.2 için sunulan Android 10 güncellemesi, 2.250 yazılım sürümüne sahiptir ve bu sürüm neredeyse stok görünümde olduğundan, Google'ın geçen yıl Android 10'a paketlediği her özellikle gelir. Sistem genelinde karanlık tema, akıllı yanıt, tam ekran hareketle gezinme, gizlilik ve konum için ek kontroller bu özellikler arasında. Ayrıca Mart 2020 güvenlik düzeltme ekine de sahip olacaksınız.





Her zamanki gibi güncelleme havadan (OTA) kullanıma sunuldu, bu nedenle Nokia 7.2 telefonunuzun güncelleme bildirimi alması birkaç gün sürebilir. Bu esnada Ayarlar'a gidip manuel olarak kontrol ederek daha hızlı bildirim alabilirsiniz.

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