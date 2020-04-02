



Apple, iOS ve iPadOS için iMovie ve iWork uygulama paketini güncelledi. Dört uygulamadaki birçok değişiklik arasında iPadOS'un en son sürümünü çalıştıran iPad'lerde fare ve izleme dörtgeni desteği dikkat çekiyor. Ayrıca iPad Pro modelleri için Magic Keyboard aksesuarı için destek geldi.

iMovie ve iWork'te Trackpad Desteği

Güncellemede ayrıca iMovie'deki PNG, BMP, GIF ve TIFF görüntüleri için klavye kısayolları ve kısayol desteğinin yanında, Pages arka planı için renk, degrade veya görüntü seçeneği, Numbers'ta arka plan rengi ve Keynote'ta yeni temalar var.





Aşağıda değişikliklerin tam listesi verilmiştir.

iMovie

iPad'de iMovie ile film ve fragman oluşturmanın yeni bir yolu için Magic Keyboard, fare veya izleme dörtgenini kullanın (iPadOS 13.4 gerekir)

Bir klip seçildiğinde beş denetçi modu arasında geçiş yapmak için klavye kısayollarını kullanın: İşlem, Hız ayarlamaları, Ses Düzeyi, Başlıklar ve Filtreler

Videoyu saat yönünde veya saat yönünün tersine 90 derece hızlı döndürmek için klavye kısayollarını kullanın

Birlikte verilen tüm film müziklerini aynı anda indirmek için film müzikleri listesinin üstündeki Tümünü İndir düğmesini kullanın

Filminize PNG, GIF, TIFF ve BMP dosyaları ekleyin

Performans ve kararlılık geliştirmeleri

Pages

Belgelerinizle çalışmanın yeni bir yolu için Pages için Magic Keyboard, fare veya izleme dörtgeni desteği (iPadOS 13.4 gerektirir).

Başlamanıza yardımcı olacak çeşitli yeni şablonlar arasından seçim yapın.

Ortak çalışmaya otomatik olarak başlamak için paylaşılan bir iCloud Drive klasörüne Pages belgesi ekleyin. iPadOS 13.4 veya iOS 13.4 gerektirir.

Bir paragrafın büyük, dekoratif bir ilk harfle öne çıkmasını sağlamak için seçenek.

Herhangi bir belgenin arka planına renk, gradyan veya resim uygulayın.

Dokunup basılı tutun, ardından seçmek için birden fazla nesne üzerinde sürükleyin.

Yeniden tasarlanmış bir şablon seçici ile son kullanılan şablonlara kolayca erişin.

Yorumlar dahil olmak üzere dokümanınızın bir PDF'sini yazdırın veya dışa aktarın.

Paylaşılan dokümanları çevrimdışıyken düzenleyin; değişiklikleriniz tekrar çevrimiçi olduğunuzda yüklenir. iPadOS veya iOS 13 veya üst sürümünü gerektirir.

Belgelerinizi çeşitli yeni, düzenlenebilir şekillerle geliştirin.

Numbers

E-tablolarınızla çalışmanın yeni bir yolu için Magic Keyboard, fare veya izleme dörtgeni desteği. iPadOS 13.4 gerektirir.

Her zamankinden daha fazla satır ve sütun içeren e-tablolar oluşturun.

Sayfanın arka planına bir renk uygulayın.

Ortak çalışmaya otomatik olarak başlamak için paylaşılan bir iCloud Drive klasörüne bir Numbers e-tablosu ekleyin. iPadOS 13.4 veya iOS 13.4 gerektirir.

Çevrimdışı durumdayken paylaşılan e-tabloları düzenlediğinizde değişiklikleriniz tekrar çevrimiçi olduğunuzda yüklenir. iPadOS veya iOS 13 veya üst sürümünü gerektirir.

Dokunup basılı tutun, ardından seçmek için birden fazla nesne üzerinde sürükleyin.

Yeniden kullanılan bir şablon seçicide son kullandığınız şablonlara kolayca erişin.

E-tablonuzun bir PDF'sini yorumlarla birlikte yazdırın veya dışa aktarın.

Şekildeki metne alt kapak ekleyin.

E-tablolarınızı çeşitli yeni, düzenlenebilir şekillerle geliştirin.

Keynote