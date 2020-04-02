



Samsung Galaxy A80 hakkındaki rehberlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu makalemizde Samsung Galaxy A80 Recovery Mode'a girme hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Recovery mode'da yapabilecekleriniz sınırlı ama bir hayli işe yarar. Aynı zamanda recovery mode'u, bir çok kişinin tercih ettiği gibi Custom ROM yükleme işlemi için kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy A80 Recovery Mode'a Girme

İlk adım olarak Güç tuşuna basılı tutun. Ardından karşınıza gelen ekranda Kapat seçeneğine basın ve cihazınızın kapanmasını sağlayın.

Telefon tamamen kapandıktan sonra, Güç ve Ses yükseltme butonuna basılı tutun. Bunun sonrasında siyah bir ekran gördüğünüzde parmaklarınızı tuşlardan çekebilirsiniz.





Artık Galaxy A80'i recovery mode'a almış bulunuyorsunuz. Recovery Mode'dan çıkmak isterseniz, ses tuşları yardımıyla Reboot system now seçeneğine gelerek Güç tuşuna basarak onay verebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak için forum sayfamıza uğrayın.