



WhatsApp uygulamasında çevrimiçi gözükmek veya son görülmenizin değişmesini istemiyorsanız basit bir dokunuşla çevrimiçi olmadan mesaj yanıtlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi yapabilmeniz için akıllı telefonunuza herhangi bir uygulama yüklemenize gerek yoktur. WhatsApp'ta Çevrimiçi Olmadan Mesaj Yanıtlama işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

WhatsApp'ta Çevrimiçi Olmadan Mesaj Yanıtlama

WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan mesaj yanıtlamak için ekstra bir uygulamaya gerek yoktur. Bu işlem telefonun kendi özelliğinden gerçekleştirebilir. Bunu yapabilmek için ilk olarak WhatsApp uygulamasının bildirimlerinizi telefonun ekranına düşürmesi gerekmektedir. Bunun için Ayarlar > Bildirimler bölümünden bildirimlerin ekranda gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bildirimler telefonun kilit ekranında gözükmezse veya bildirim geldiğinde telefonun ekranının üstünden bildirim olarak ekrana düşmezse bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.



WhatsApp mesajlarını bildirim olarak alıyorsanız, bildirim panelinden mesajı kaydırın ve Cevapla butonuna tıklayarak mesajını yazın. Mesajınız böylece son görülmeniz değişmeden veya siz çevrimiçi gözükmeden iletildi. Ayrıca bir mesaja çevrimiçi olmadan da görüldü atabilirsiniz. Bu işlemi de gerçekleştirebilmek için aynı adımları takip etmeniz ve bildirim panelindeki WhatsApp bildirimini hafifçe aşağı kaydırıp "Okundu Olarak İşaretle" butonuna tıklayabilirsiniz.





WhatsApp uygulamasında çevrimiçi gözükmeden basit bir şekilde bir mesajı okundu olarak işaretleyebilir ve de mesaja yanıt verebilirsiniz. WhatsApp hakkında diğer ipuçlarına da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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