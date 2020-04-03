



Uzun süredir Apple'ın iPhone 9'u piyasaya sürebileceğini konuşuluyordu ancak cihaz kimsenin tahmin etmediği bir adla geldi: iPhone SE. Bu "giriş seviyesi" cihaz en yeni Bionic çipseti taşıyacak ve dolayısıyla oldukça hızlı olacak. Şaşırtıcı bir başka detaysa 256 GB depolama alanı oluyor.

Apple'ın Yeni Telefonu iPhone SE ve 256GB Depolamayla Geliyor

Apple'ın resmi çevrimiçi mağazasında listelenen bir ekran koruyucusu sayfasında iPhone SE takma adı kullanılıyor ve yakında piyasaya sürüleceğinin ipuçları veriliyor. Bu koruyucunun iPhone 7 ve iPhone 8 modellerine de uyduğu söyleniyor yani bu bilgi yeni iPhone'un aynı 4.7 inç ekrana sahip olacağını onaylıyor.

Rapordaki yeni bir ayrıntı da, yeni iPhone SE'nin 256GB'a kadar depolama alanı sunulacağı. Önceki spekülasyonlar, telefonun sadece 64GB veya 128GB olarak geleceğini yönündeydi. Buna ek olarak iPhone SE'nin siyah, beyaz ve kırmızı renklerle satılacağını öğreniyoruz. Ayrıca cihaz için kırmızı, siyah ve gece mavisi deri seçeneklerinin yanı sıra siyah beyaz silikon kılıflar içeren beş resmi Apple kabı olacağı belirtiliyor.





Rapor ayrıca yeni iPhone SE'nin A13 Bionic yonga seti ile geleceğini de doğruladı. Fiyatlandırmanın 399 dolardan başlaması bekleniyor. Yeni iPhone SE'nin 5.5 inç olacağı iddia edilen ek bir sürümüyle ilgili söylentiler de var, ancak bu model hakkında henüz bilgi yok. Yakın tarihli bir spekülasyona göre, yeni iPhone SE'nin 15 Nisan'da piyasaya sürülmesi gerekiyor, ancak yeni sızıntılar göz önüne alındığında, daha erken resmileştiğini görebiliriz.

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