



DisplayMate, yaklaşan OnePlus 8 telefonlarını test etti ve mükemmel ekranlara sahip olduklarını açıkladı. Bu açıklama şimdilik sadece bir teaser olsa da, telefonlar resmi olarak çıkış yapana dek muhtemelen yayınlanmayacak.

OnePlus 8 Pro 13 Ekran Rekoru Kırdı, OnePlus 8 A+ Puan Aldı

Yeni amiral gemileri "10+ ekran performans rekoru" kırıyor ve renk doğruluğunda "mükemmelden görsel olarak ayırt edilemez" yorumunu alıyor. Bu da cihazlara DisplayMate'in en yüksek puanı olan A+'ı aldırdı. Ayrıca cihazlara DisplayMate En İyi Akıllı Telefon Ekran Ödülü verildi.

OnePlus CEO'su Pete Lau, OnePlus 8 Pro'nun 13 ekran performans rekoru kırdığını söyledi. Peki neden "10+" ifadesi kullanılıyor? Bunun nedeni DisplayMate'in "OnePlus 8 serisi"nden bahsediyor olması, bu da vanilya OnePlus 8'in Pro modelinden birkaç rekor geride olduğunu gösteriyor. Zira vanilya modeli 90Hz'de kalırken Pro'nun 120Hz ekrana sahip olacağını halihazırda biliyoruz, bu yüzden farklı paneller kullanacaklar.





OnePlus 8 serisi 14 Nisan'da açıklanacak.

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