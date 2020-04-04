



Geçen ay Samsung Galaxy A21 Geekbench'te belirmiş ve bu süreçte önemli özellikleri ortaya çıkmıştı. Ve şimdi, muhtemelen Galaxy A21s olan bir Samsung cihaz daha bazı özellikleriyle birlikte benchmark veritabanında tespit edildi.

Samsung Galaxy A21s Ortaya Çıktı, İşte Özellikleri

SM-A217F model numarası taşıyan Galaxy A21s, henüz duyurulmamış olan bir Exynos 850 SoC tarafından desteklenmektedir. Android 10'u çalıştırıyor ve yerleşik 3GB RAM var. Ancak, henüz onaylanmamış daha fazla RAM seçeneği olacaktır.

Geekbench, Galaxy A21s'nin başka herhangi bir özelliğini göstermiyor, ancak SamMobile tarafından hazırlanan bir rapor, akıllı telefonun 32GB ve 64GB depolama alanı ile geleceğini ve dört renk seçeneğine sahip olduğunu iddia etti – Siyah, Mavi, Beyaz ve Kırmızı.

Rapor ayrıca A21s'nin 2MP'lik bir makro kamera sunacağını da iddia etti.





Samsung'un Galaxy A21s'yi ne zaman açıklayacağını bilmiyoruz, ancak önümüzdeki haftalarda muhtemelen daha fazla şey duyacağız.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum