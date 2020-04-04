



Samsung Galaxy A70 Hard Reset atma işlemini ele alacağız. Cihazınızda karşılaştığınız zorlu sorunla baş edemediğiniz zaman sorunu kökünden çözmek için sıfırlama yöntemine başvurabilirsiniz. Az sonra göstereceğimiz adımları uygulamaya başlamadan önce verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Samsung Galaxy A70 Hard Reset Atma

Başlangıç olarak Güç tuşunu kullanarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın.

Telefonunuz tamamen kapandıktan sonra recovery mode'a girmeniz gerekiyor. Bunun için Ses yükseltme ve Güç tuşlarına basılı tutun. Recovery ekranı geldiğinde parmaklarınızı tuşlardan çekebilirsiniz.

Ses kısma tuşu ile aşağı hareket ederek Wipe data/factory reset seçeneğinin üstüne gelin ve Güç tuşuna basın.





Ardından karşınıza gelen ekranda Yes butonuna gelerek Güç tuşuna basın. Bu sayede sıfırlama işlemine onay vermiş olacaksınız.

İşlem bitiminde kendinizi tekrar bu menüde bulacaksınız. Telefonunuzu yeniden başlatabilmek için, seçiminiz Reboot system now üzerindeyken Güç tuşuna bir kez basmanız yeterli olacaktır. Aklınıza takılan soruları bizlere iletmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.