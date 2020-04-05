



Samsung Galaxy A71 Download Mode'a girme işleminden bahsedeceğiz. Download mode sayesinde bilgisayar üzerinden telefonunuzun Android sürümünü yükseltebilir ya da düşürebilirsiniz. Aynı zamanda yazılım atma gibi işlemleri de yapabilmeniz mümkün hale gelir.

Samsung Galaxy A71 Download Mode'a Girme

İlk olarak Güç tuşunu kullanarak telefonunuzu kapatın.

Sonrasında Ses yükseltme ve Ses kısma tuşlarına eş zamanlı basılı tutun. Eğer yapmanız gereken bir işlem varsa USB kablo ile telefonunuzu bilgisayara bağlayabilirsiniz.





Download mode'a giriş yapabilmek için karşınıza gelen ekranda bir kez Ses yükseltme tuşuna basın.

Bir işlem yapmayacaksanız Ses kısma tuşuna basarak telefonunuzun yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca konu ile ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşmak için akillitelefon.com/forum adresimizi ziyaret edebilirsiniz.