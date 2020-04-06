2020'de Telefonda En İyi Grafikli Mobil Oyunlar





Bugün size sunacağımız tüm oyunlarda mobil oyunlar için ortalamanın çok üzerinde grafikler ve bunun üzerine bir de göze hoş gelen efektler sunan oyunlar var.

Tabii ki, bu oyunlar sadece göz alıcı değil, aynı zamanda sürükleyici ortamlar ve ilgi çekici bir senaryolar sunuyor.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty'i tanımlamamız bile gerekiyor mu? Dünyadaki en popüler birinci şahıs franchise'ı ve oyun mobil cihazlar için piyasaya sürüldü, başarılı da oldu. Gerçekçi grafikler bunun büyük bir parçasıdır, ancak oyunun özellikleri de yeterince iyi.

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9 başka bir süper popüler oyundur ve bunun iyi bir nedeni vardır. Grafikler o kadar iyi ki, bugünlerde akıllı telefonların nasıl bu kadar güçlü olduğunu merak etmeye başlıyorsunuz. Elbette, sürüş gerçekçi olmaktan çok uzaktır ve direksiyon neredeyse otomatiktir, ancak hepsi eğlence adınadır.

Metal Madness PvP

Biraz Call of Duty biraz Asphalt 9 isteyenlere Metal Madness PvP var! Bir araç seçin, tepesine bir silah bağlayın ve diğer oyuncuların da aynı şeyi yaptığı bir arenaya girin.

Left to Survive

Bir şeylere ateş etmekten bahsetmişken, sıradaki önerimiz olan Left to Survive ilk bakışta klasik bir zombi hayatta kalma birinci şahıs nişancı oyunu gibi görünebilir. Ancak solo ve 2v2 PvP modları var.

The Elder Scrolls: Blades

Elder Scrolls: Blades kaliteli grafikleri olan bir diğer oyun. Bu Elder Scrolls oyununun oynanışı, franchise'ın diğer oyunlarına kıyasla basitleştirilmiş, ancak yine de Tamriel'in fantezi dünyasına dalmaya devam edebileceksiniz.

Warhammer 40.000: Freeblade

Popüler bir masa strateji oyunu olan yapım oyun içinde oyun sunuyor. Makineli tüfeklerle düşmanlara ateş edin veya dev mekanik kılıçlarla yakın dövüşte savaşın, seçim sizin. Oyun basitleştirilmiştir, hareketler otomatik olarak yapılır, böylece silahlarınızı mümkün olduğunca etkili bir şekilde kullanmaya odaklanabilirsiniz.





ARK: Survival Evolved

Dinozorların özgürce dolaştığı ARK'de hayatta kalmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsınız. Yiyecek ve kıyafetler için kazma kürek savurduğunuz inanılmaz bir açık dünya oyunudur.

Bright Memory

Grafikler söz konusu olduğunda, Bright Memory ayrı bir sınıftadır. Artık konsol düzeyinde bile konuşmuyoruz, zira bunlar PC düzeyinde görüntüler. Ücretli bir oyundur ve tek kötü yanı kısa oluşudur.

Iron Blade: Medieval Legends RPG

Iron Blade klasik bir RPG. Karakteriniz baştan aşağı zırhla kaplıdır ve eline alabileceği en büyük silahları çevresindeki en kötülere sallar ve bu süreçte sayısız canavar öldürür. PvP modu da var.

Black Desert Mobile

En iyi grafikli mobil MMORPG oyunudur ve denemeye değer. Ancak belirtelim aşırı düzeyde Pay to Win'dir.

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