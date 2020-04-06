Gerekli İğne Olmadan SIM Kart Yuvası Nasıl Açılır?





Orijinal iğnesi olmadan bir telefonun SIM kart yuvası nasıl açılır? Aşağıda alternatif yöntemler gösteriliyor.

Ataş veya raptiye kullanma

SIM tepsisini çıkarma iğnesi olmayanlar için, ataş en iyi alternatiflerden biridir. Sadece uçlarından birini bükün ve hazırsınız! Ancak tepsinin deliğine sığacak kadar ince bir ataç kullandığınızdan emin olun.

Çengelli iğne kullanma

Bu araçlar her dikiş kitinin önemli bir parçasıdır ve bu tür kitlerle otel odalarında bile karşılaşırsınız. Ve yeni kıyafetlerin etiketinde çengelli iğne bulmak nadir değildir.

Küpe kullanma

Bu yazıyı yazma fikrimiz genç bir bayanın iPhone'unun SIM kart tepsisini küpesiyle çıkardığını görünce geldi. Ancak tüm küpeler bir tepsinin deliğine sığacak kadar ince değildir.

Zımba kullanma

Bir SIM kart çıkarıcı için daha az belirgin ikamelerden biri zımbanızda bulunur. Zımbanın kafasını yavaşça iterseniz, uçları bükülmeden tek bir zımba yarıya kadar çıkar. Yavaşça dışarı çekin ve SIM kart tepsinizi çıkarmak için kullanın.





Mekanik kurşun kalem kullanma

Resimdeki Pentel Twist-Erase gibi mekanik bir kurşun kalemden çıkan ince kurşun parçası gerçekten de bir SIM kart tepsisini çıkarabilir. Ancak, herhangi bir kurşun yonga veya talaşın yanlışlıkla telefonunuzun içine girmesini istemediğiniz için bu yöntemi son çare seçeneği olarak düşünün.

Kürdan kullanma

Son olarak, ince bir kürdan kullanmak bazı SIM kart tepsilerinde işe yarar, ancak yine de çaresizseniz başvurun. Ahşap kolayca parçalanır ve SIM kart tepsinizin içine kıymıkların sıkışmasını istemezsiniz.

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