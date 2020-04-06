



Eğiticimizde Samsung Galaxy A71 Stock ROM yükleme işleminin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Göstereceğimiz adımları eksiksiz ve dikkatli bir şekilde uygularsanız, telefonunuzu güncellemeler öncesi android sürümüne geri dönmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca her ihtimale karşı kişisel verilerinizi yedeklemeyi ihmal etmeyin.

Hazırlık

Odin'i indirerek kurulum işlemini gerçekleştirin.

Samsung USB Driver'ı indirerek kurulum işlemini gerçekleştirin.

Samsung Galaxy A71 Stock ROM dosyasını edinin.

Telefonunuzun şarjının %50'nin üzerinde olmasına dikkat edin.

Bilgisayara bağlamadan önce USB hata ayıklama modunu aktif edin. Bunun için Ayarlar > Cihaz hakkında > Derleme numarası yazan yere 6-7 kez art arda basın. Ekranınıza gelen uyarı sonrasında Ayarlara geri dönün. Şimdi ise Ayarlar menüsünden Geliştirici Seçeneklerine girerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.





Samsung Galaxy A71 Stock ROM Yükleme

Hazırlık aşamalarını yaptıysanız Galaxy A71'i download mode'a alarak işlemlere başlayabilirsiniz.

Telefonu tamamen kapattıktan sonra Ses kısma ve Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak USB kablo ile bilgisayara bağlayın. Ardından karşınıza gelen download mode'a giriş ekranında Ses yükseltme tuşuna bir kez basarak işlemlere devam edin.

Odin programını çalıştırın ve sol üstteki ID:COM yazan yere bakın. Eğer yazının altındaki kutucuğun rengi değişmişse, telefonunuzu doğru bir şekilde bağladığınızı işaret eder.

Options butonuna basarak F. Reset Time ve Auto Reboot seçeneklerinin işaretli olup olmadığını kontrol edin. Eğer başlarında tik yok ise kutucuklara bir kez tıklayın.

Daha sonra AP butonuna basarak ROM dosyanızı seçin. Her şey hazır olduğuna göre Start butonuna basarak işlemi başlatabilirsiniz. Stock ROM yükleme işlemi biraz uzun sürebilir. Bu süreçte USB kablonuzu yerinden oynatmayın.

İşlem bitiminde sol üst tarafta PASS! yazısını görebilirsiniz. Eğer bu yazıyı göremediyseniz ve hata aldıysanız panik yapmayın. Forum sayfamızı ziyaret ederek sorununuzu bize iletebilirsiniz.