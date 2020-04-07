



Samsung, diğer birçok akıllı telefon markası gibi, bunu yazarken dünya çapında 74.000'den fazla insanın hayatını iddia eden COVID-19 salgınından etkilendi.

Samsung'un Sıra Dışı Performanslı 3nm Çipleri Ne Zaman Gelecek?

COVID-19 halihazırda Samsung'u mağazalarını ve akıllı telefon fabrikalarını kapatmaya zorladı ve yeni bir rapora göre, pandemi şimdi Kore holdingini 3nm yongaların seri üretimini 2022'ye ertelemesine neden oluyor.

Samsung'un 3nm çip üretimi COVID-19 nedeniyle ertelendi. Samsung başlangıçta 2021 yılına kadar 3nm yongaların seri üretimine başlamayı planladı, ancak şirket COVID-19 nedeniyle üretim hatları için gerekli ekipmanların planlanan kurulumunu tamamlayamadığından, 3nm yongalarının piyasaya sürülmesi 2022'ye itildi.





Samsung, Tayvan'ın TSMC'si ile 3nm yongalarını üretmek ve satmak için yarışıyor ve Koreli devin 2022'ye kadar olan planları ile, 3nm yongalarını pazara ilk getiren kim olacak büyük merak konusu. 3nm yongalar telefonlarda müthiş bir performans artışı sağlayacak. Amiral gemisi düzeyinde hız elde edilecek.

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