



Xiaomi'de MI tarayıcının yukarı kaydırarak açılmasından ve bu tarayıcıyı varsayılan olarak kullanmaktan sıkıldıysanız bu yazımızda sizlere Xiaomi telefonunuzda Mi tarayıcıyı yukarı kaydırma hareketini kaldırma ve tarayıcıyı devre dışı bırakma hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Xiaomi Mi Tarayıcıyı Yukarı Kaydırma Hareketini Kaldırma

Xiaomi'de Mi tarayıcıyı yukarı kaydırma hareketini kaldırmak için ilk olarak telefonunuzda Ayarlar'a girin ve Ana Ekran & Son Kullanılanlar başlığına dokunun. Açılan ekranda bulunan "Aramayı Açmak için Ana Ekranı Yukarı Kaydır" seçeneğini etkisiz hale getirin. Bu özelliği istediğiniz zaman tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

Mi Tarayıcıyı Devre Dışı Bırakma

Mi tarayıcıyı devre dışı bırakarak yeni bir tarayıcıyı varsayılan tarayıcınız olarak belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için telefonunuzda Mi tarayıcıyı açın ve tarayıcı açıldığında ekranın sağ üst köşesindeki üç çizgiye tıklayarak açılan küçük çekmecedeki çark işaretine tıklayın.

Açılan ekranda "Varsayılan Tarayıcı" seçimini kaldırın. Böylece uygulamanın varsayılan tarayıcı olarak kullanılmasını devre dışı bırakabiliriz. Mi Tarayıcı'yı devre dışı bıraktıktan sonra Ayarlar > Uygulamalar'a giderek Varsayılan Uygulamalar'a girin. Buradan Tarayıcı başlığına dokunarak telefonunuzda bulunan diğer tarayıcıları internet tarayıcınız yapabilirsiniz.





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