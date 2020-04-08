



SEGA'nın eleştirmenlerce beğenilen strateji oyunlarından biri olan Company of Heroes, bu yılın başlarında iPad'lere çıkış yaptı. Ancak, oyunun daha küçük ekranlar ve hatta Android için geliştirildiğinden bahsedilmedi.

Company of Heroes iPhone ve Android Telefonlara Çıkıyor

Bugün, oyunu mobil cihazlara taşımaktan sorumlu stüdyo olan Feral Interactive, Company of Heroes'un bu yıl iPhone ve Android'e geleceğini doğruladı. Duyuruda kesin bir çıkış tarihi belirtilmemiştir, ancak bunun ne kadar süreceğini tahmin edebilirsiniz.

Company of Heroes premium bir oyun olacak, bu yüzden mobil cihazlarda oynamak isteyenler 14 $ / 15 € / 14 £ 'a kadar ödemek zorunda kalacaklar. Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapılabilir. Aynı fiyat hem Android hem de iOS sürümleri için mevcut olacak, ancak oyunu iPad'de satın alanlar, iPhone'larına ücretsiz olarak yükleyebilecekler. Bahsetmeye değer diğer bir önemli şey ise oyunun herhangi bir mikroişlem içermemesidir.

Bilmeyenler için Company of Heroes, 2006 yılında PC'de piyasaya sürülen gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Oyun, II. Dünya Savaşı döneminde geçer ve oyuncular Savaş'ta iki ABD askeri birimi olarak bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışır. Normandiya ve Müttefik Fransa'nın kurtuluşu işlenir.





Orijinal oyunun başarısı sayesinde, Company of Heroes 2 adlı bir devam oyunu yedi yıl sonra piyasaya sürüldü. Ne yazık ki, üçüncü bir oyun söz konusu olmadı, en azından şimdilik.

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