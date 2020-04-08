



Samsung Galaxy A71 Hard Reset işlemi hakkında bilgilenerek telefonunuzun doğru bir şekilde fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.

Samsung Galaxy A71 Hard Reset İşlemi

İlk adımda telefonunuzun kapanmasını sağlayın. Bunun için Güç tuşuna basılı tutun, ekrana gelen uyarıda Kapat'ı seçin. Şimdi ise telefonun kapanmasını bekleyebilirsiniz.

Cihaz kapandıktan sonra Güç ve Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak, recovery mode'a geçmesini sağlayın.

Recovery mode'a geçiş yaptıysanız, menüde Ses tuşları ile seçim yapabilir ve Güç tuşu ile seçiminizi onaylayabilirsiniz.





Wipe data/factory reset adlı seçeneğe inerek Güç tuşuna basın. Bunun sonucunda karşınıza gelen ekranda Yes diyerek sıfırlama işlemini başlatabilirsiniz.

İşlem bittikten sonra kendinizi tekrar menüde bulacaksınız. Yapmak istediğiniz bir işlem varsa kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

İşlemleriniz bittikten sonra Reboot system now diyerek telefonunuzun yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yorum ve görüşlerinizi akillitelefon.com/forum sayfamızı ziyaret ederek bizlere iletebilirsiniz.