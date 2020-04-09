HomePod'da Hey Siri'yi Geçici Olarak Kapatmak





Yakınlarda birden fazla cihaz varsa ancak HomePod'unuz saatiniz veya telefonunuz yerine Hey Siri'ye yanıt verdiğinde, özelliği geçici olarak devre dışı bırakmak durumu düzeltmeye yardımcı olabilir.

Hey Siri'yi Ev uygulaması veya sesinizi kullanarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Yöntem #1: Ev Uygulaması

Ev uygulamasında Hey Siri'yi kapatmak için aşağıdakileri yapın:

1) iOS 11.2.5 veya daha yeni bir sürümle iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda Ev uygulamasını açın.

2) Ev veya Odalar sekmesinde, HomePod'unuza uzunca dokunun.

3) Sağ alt köşedeki Ayrıntılar'a dokunun.

4) Siri'nin altındaki "Hey Siri"yi Dinle başlıklı işlevi KAPALI konuma getirin.

Bu hareket bu HomePod'daki Hey Siri işlevini geçici olarak devre dışı bırakır. Bu özellik yeniden etkinleştirilene kadar, asistanınızı manuel olarak çağırmak ve etkileşimde bulunmak için hoparlörünüzün üst kısmına dokunup basılı tutmanız yeterlidir.

Yöntem #2: Siri

Asistanınızdan Hey Siri'yi devre dışı bırakmasını isteyin:

"Hey Siri, Hey Siri'yi kapat."

Veya…

"Hey Siri, dinlemeyi bırak."





gibi.

Hey Siri'yi kapatmak istediğinizi onaylamanız istenecektir. Gerçekten istediğiniz şey buysa olumlu yanıt verin. Hey Siri'yi kapatsanız bile, kişisel asistanınızı istediğiniz zaman hoparlörün üst kısmına dokunup basılı tutarak etkinleştirebilirsiniz.

Hey Siri'yi Tekrar Açmak

Yöntem# 1: Ev Uygulaması

Hey Siri'yi Ev uygulaması aracılığıyla tekrar açmak için aşağıdakileri yapın:

1) iOS 11.2.5 veya daha yeni bir sürümle iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda Ev uygulamasını açın.

2) Ev veya Odalar sekmesinde HomePod'unuza uzunca dokunun.

3) Sağ alt köşedeki Ayrıntılar'a dokunun.

4) Siri'nin altındaki "Hey Siri"yi Dinle işlevini AÇIK konumuna getirin.

Birkaç saniye sonra, Hey Siri bu HomePod'da yeniden etkinleştirilecektir.

Hey Siri geçici olarak devre dışı bırakıldığında, Ev uygulamasındaki HomePod'unuz, hoparlörün artık dinlemediğini göstermek için üstü çizili mikrofon simgesine sahip bir kırmızı işaret görüntüler.

Yöntem #2: HomePod

Hey Siri işlevini yeniden etkinleştirmek için Siri hoparlörünüzün üst kısmına dokunup basılı tutun ve "Hey Siri'yi aç" deyin.

Artık HomePod'unuzda Hey Siri'yi nasıl devre dışı bırakacağınızı ve yeniden etkinleştireceğinizi biliyorsunuz.