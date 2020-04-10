



Bu sabahki bir blog gönderisinde Google, Hangouts Meet'in artık bir Hangouts ürünü olmadığını ve yalnızca Google Meet olarak bilineceğini doğruladı. Google Meet'in kapsamlı güvenlik ve gizlilik özelliklerine değinilen yazıda servisin isminin değiştiği anlaşıldı.

Hangouts Meet Öldü, Uzun Yaşa Google Meet

Android için sunulan resmi Hangouts Meet uygulaması, bu yayının yapıldığı sırada eski adını koruyor. Ancak uygulama muhtemelen yeni bir logoya da sahip olacak.

Bu durum şu soruyu akla getirir: Meet'in kardeş hizmeti Hangouts Chat'e ne olacak? Bizce hizmet Google Chat olarak yeniden adlandırılacaktır.

Peki Google Meet kullanıcılar için ne anlama geliyor? Açıkçası, ortada pek bir şey yok. Hangouts adından uzaklaşmak akıllıca bir hareket zira Hangouts sohbet uygulaması olarak pek sevilmiyordu. Google, Zoom, Microsoft Teams ve Slack gibi hizmetlerle yarıştığından kendi adını öne koyması iyi bir hamle, tıpkı diğer hizmetlerinin çoğunda olduğu gibi: Google Drive, Google Dokümanlar, Google Keep, Google Asistan ve liste uzayıp gidiyor.





Bu değişikliğin zamanlaması da tesadüf değil. Mevcut salgın dünyada hemen herkesi eve kilitlemiş durumda ve bu da mesajlaşma hizmetlerine olan ihtiyacı kat ve kat artırdı. Bu artan kullanım oranı, yeniden markalaşmaya giden Hangouts'ın işine yarayabilir.

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