



Son birkaç yıl içinde pop-up selfie kamerasının ve ekran kamera deliği tasarımının doğuşunu gördük ancak tam ekranlı telefonlar henüz geniş çapta üretilmiyor. Elbette Oppo gibi firmalar ekran altı selfie kameralı telefonlarını gösterdi ve LG daha sonra benzer bir tasarıma başvurdu, ancak henüz bu tür bir seri telefon için herhangi bir plan yok.

Samsung Galaxy S30 Çentiksiz Ekranla Gelebilir

Ice Universe tarafından paylaşılan söylentiler doğruysa (genellikle doğrudur) tüm işler değişebilir. Ünlü teknoloji sızıntılarına imza atan Hong Kong merkezli kanal Twitter hesabında yeni bir mesaj yayınladı ve Samsung'un Galaxy S21 / S30'da bir ekran altı kamera düşündüğünü iddia etti. Gerçek bir kaynak yok ama tweet'e göre, Koreli şirket teknolojinin uygulanabilirliğini değerlendiriyor ve Galaxy S21 bunu ilk kullanan cihaz olabilir. Yani bir sonraki Samsung S serisi amiral gemisi telefon çentiksiz ekranlı olabilir.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology.

April 9, 2020

Bu bilginin tam anlamıyla kesin olmadığını bir kez daha söylemeye gerek yok ancak çentiksiz ekranlı telefonların inovasyon arayışı yarışında kasıtlı olarak geciktirildiği düşünüldüğünde artık zamanın çoktan geldiğini düşünüyoruz.

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