Realme UI Gizli Özellikleri, İpuçları ve Püf Noktaları





Realme kendi arayüz yazılımı ile geliyor ve bunu Realme X2 Pro ve Realme XT gibi cihazlarda görüyoruz. Saf Android'e yakın bir deneyim olmasa da, eski Color OS'nin birkaç can sıkıcı yönünü iyileştiriyor ve ek özelleştirme seçenekleri getiriyor.

Bildirimler için hızlıca aşağı kaydırın

Ana ekranda herhangi bir yere uzun basın ve "Ana ekranda aşağı kaydır" seçeneğini bulun. Üzerine dokunun ve "Bildirim merkezi" ni seçin. Artık bildirimleri veya hızlı ayarları görmek için üst kenara ulaşmanız gerekmeyecek.

Simge şeklini ve boyutunu özelleştirme

Realme UI ayrıca simgelerin şeklini ve boyutunu kapsamlı bir şekilde özelleştirmenizi sağlar. Bunu yapmak için, boş ana ekran alanına uzun basın ve ardından Ayarlar'a dokunun. Şimdi 'Simge stilini özelleştir' seçeneğini aşağı kaydırın ve üzerine dokunun.

Simgelerin şeklini ve stilini seçebilir ve boyutlarını özelleştirebilirsiniz.

Çift sesi deneyin

Dual Audio, hala "Ayarlar" >> "Realme laboratuvarı" altında listelenen deneysel bir seçenektir. Etkinleştirildiğinde, çift ses, Realme telefonunuzun hem ses jakından hem de kablosuz kulaklıklardan aynı anda ses vermesini sağlar.

Odak modunu deneyin

Realme kullanıcı arayüzündeki Odak modu Android 10'un yerel odak modu değildir. Bu daha çok Zen moduna benziyor.

Hızlı ayarlar >> Modlar >> Odak modundan özelliği açabilirsiniz. Hafif bir ses çalmaya başlar.

Kenar aydınlatması

Realme UI ayrıca kenar aydınlatma efektleri ekleme seçeneği de sunar.

Bildirimler ve çağrılar veya belirli kişiler için farklı aydınlatma renkleri de seçebilirsiniz. Bu seçenek Ayarlar >> Ekran >> Ekran Işığı Efektleri altında listelenir.

Dahili sesli kayıt ekranı

Realme UI ayrıca hızlı ayarlardan erişebileceğiniz çok ayrıntılı bir ekran kaydedici ekler. Kayıt cihazında dahili veya harici ses arasında seçim yapma seçenekleri vardır ve ön kameradan kayıt alabilirsiniz.

Bu özellik oyun oturumlarını kaydeden insanlar için oldukça yararlıdır.

Kişisel verilerinizi koruyun

Ayarlar >> Gizlilik >> Kişisel bilgi koruması altında uygulamaların arama geçmişi, mesajlar ve kişiler dahil olmak üzere özel verileri okumasını engelleme seçeneğine sahiptir. Belirli uygulamalardan neyi gizlemek istediğinize karar verebilirsiniz.

Kenar çubuğu

Kenar çubuğu ayrıca uygulamaları tam ekran olarak kolayca açmak için de kullanılabilir. Uygulama simgesini bir saniye basılı tutun ve her ikisini de bölünmüş ekran modunda kullanmak için mevcut uygulamaların üzerine bırakın. Alternatif olarak, açık bir uygulamayı bölünmüş ekran moduna geçirmek için üç parmağınızla hızlıca kaydırabilirsiniz.





Renkleri ayarlama

Renk profilleri arasında seçim yapmak veya renk sıcaklığını ayarlamak için

Ayarlar >> Ekran'a gidebilir. Doğal renkleri tercih ediyorsanız, 'Yumuşak' renk profilini seçebilirsiniz. Veya verilen kaydırıcıyı kullanarak daha sıcak tonlara ayarlayabilirsiniz.

DC Karartma (Dimming) özelliğini açma (baş ağrıtan flicker kapanır) ve aynı menüde yazı tipi boyutunu ayarlama seçeneğini bulacaksınız.

Koyu mod

Üçüncü taraf uygulamalarda koyu mod hala Beta'da, ancak WhatsApp gibi uygulamalarda koyu modda yaşanılan sorunlar artık düzeltildi. Ayarlar'dan açabilirsiniz.

Sürüş modu

Realme UI ayrıca tüm bildirimlerin sesini kesen, sürüş sırasında alınan çağrılar dışında hiçbir ses çalmayan sürüş modu sunar.

Aracınızın Bluetooth'una bağlandığınızda sürüş modu otomatik olarak devreye girer.

Kilitlemek için iki kez dokunun

Realme kullanıcı arayüzünde seçeneği etkinleştirmek için, ana ekranda herhangi bir boş alana uzun basın ve Ayarlar üzerine dokunun. Şimdi Kilitlemek için Çift Dokun seçeneğini açın.

True caller alternatifi

True caller'ı kullanmıyorsanız Telefon ayarlarından "bilinmeyen numaraların tanımlanması" özelliğini açabilirsiniz. True caller geniş veritabanı sayesinde daha verimli çalışır, ancak bu özellik spam çağrıları filtrelemek için dahi yeterlidir.

Arama kaydetme

Arama kaydını açmak için Telefon uygulamasını açın ve sağ üstteki üç noktalı menüye dokunun. Şimdi kaydı bulmak için aşağı kaydırın.

Sonraki menüden, belirli numaraları, bilinmeyen aramaları veya tüm aramaları kaydetmek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz.

Tam ekran gezinme hareketleri

Tam ekran kontroller ile ekran alanınızı genişletin.

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