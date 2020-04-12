



Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2'nin her ikisi de ekran altı selfie kameralara sahip olacak ve beklendiği gibi bu yaz ayında çıkış yapacaklar. Koreli Herald'ın bir raporuna göre yeni bir S Pen kalem ve 7 inçlik büyük bir ekranın yanı sıra Samsung'un yeni Galaxy Note serisinde dünyanın ilk ekran altı selfie kamerasına yer vereceği söyleniyor.

Samsung Galaxy Note 20, iPhone 12'yi Önemsiz Kılabilir

Galaxy S20 Ultra oldukça büyük 6.9 inç bir ekrana sahip. Dolayısıyla Note 20'nin bunu geçeceği düşünülüyor. Buna ek olarak, kaynaklar Samsung'un bir Ağustos lansmanı planlamaya başladığını ve hatta lansmanın Temmuz ayı başlarında bile gerçekleşebileceğini söyledi.

Son büyük Samsung lansmanı, Galaxy S20 serisi ve Galaxy Z Flip'in ortaya çıktığı Şubat ayında yapıldı. Bu tanıtım koronavirüs pandemisinin dünya çapında iş hayatını etkilemeye başlamasından önceydi.

Note 20'nin daha iyi bir stylus kalem, 7 inç ekran ve ekran altı kamera ile gelmesi bekleniyor.





Daha önce ön kameraları ekranın altına yerleştiren birkaç marka gördük, Oppo ve Xiaomi geçen Haziran ayında kendi versiyonlarını sergilemişti.

Note 10 ile S Pen'in air command özelliğine ve telefonu tutmaya gerek almadan fotoğraf çekme işlevine sahip olduğunu gördük. Note 20 ile benzer sürprizler yaşanabilir.

iPhone 12'nin de Apple'ın şimdiye kadar tasarladığı en büyük model olmasını bekliyoruz, ancak yine de Note 20'den daha küçük olacak; zira söylentilere göre 6,7 inç ekranla gelecek ve de büyük bir çentiği olacak.