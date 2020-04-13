



5G NR ağı, çoklu ağ bağlantısı sayesinde saniyede 20 Gigabit hız sağlayacak. Snapdragon'un yeni X50 modemi, 5Gbps'ye kadar hızları işlemek için tasarlandı. 5G ile cep telefonunuzda wireless geniş bant benzeri veri hızlarını elde edebileceksiniz. 5G NR veya 5G New Radio, tüm endüstrinin ulaşmayı hedeflediği 5G standardıdır ve tüm pratik amaçlar için artık 5G ile eş anlamlı olmuştur. 5G NR, 6GHz ve mmWave (24-100GHz) frekans bantlarını destekler.

5G NR Nedir? Geleceğin Kablosuz İletişim Teknolojisi

5G ayrıca şu anda kullandığımız WiFi'ye benzer, ancak çoklu gigabit hızları ve yüksek yanıt hızı ile 60GHz WiFi desteğini getirir. Unutulmaması gereken nokta, bunun da yüksek güç verimli olmasıdır. Bu nedenle, geniş bant bağlantıları için artık evlerimizde kablo görmeyebiliriz, çünkü daha düşük gecikme ile daha yüksek hızlar sunan daha başarılı kablosuz bağlantılar ile karşılaşacağız.

5G NR telefonları ne zaman göreceğiz?

Aşağıda 5G NR'nin bize getirdiği birçok olasılıktan bahsettik. 5G'nin yavaşça ortaya çıkaracağı keşfedilmemiş ufuklar var ve oraya gelene kadar sabırla beklememiz gerekiyor.

2019'da çok sayıda 5G telefon piyasaya sürüldü, ancak 5G 2020'de özellikle coşacak.

Bu yıl neredeyse tüm amiral gemilerinde göreceğimiz bir yonga seti olan Qualcomm'un Snapdragon 865'i zorunlu olarak 5G yonga seti ile geliyor. Başka bir deyişle, 2020'deki neredeyse tüm üst düzey telefonlar 5G'ye hazır olacak.

Aslında, Exynos 880 ve Snapdragon 765 serisi gibi orta sınıf yonga setleri entegre 5G modeme sahip. Yani, evet, 5G NR'nin 2020'de neredeyse tüm telefonlar için agresif bir şekilde pazarlandığını göreceğiz.

5G NR gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek?

5G, internetimizi daha stabil hale getirecek ve böylece kritik internet uygulamalarını kolaylaştıracak. Halihazırda geliştirilmekte olan bu olasılıklardan bazılarını listeleyelim.

Bulut bilişim

5G'nin sunduğu hız seviyesiyle, kullanıcılar saniyeler içinde devasa dosyaları kolayca indirebilirler. Bu, giderek daha fazla kullanıcının verilerini depolamak için bulutu kullanmalarını sağlar. Sonuç olarak, verilerin çoğu zaten bulutta güvenli bir şekilde saklanacağından ve 5G ağında neredeyse hiç gecikme olmadan kolayca erişilebilir olacağından, düşük depolamalı SSD'lere sahip bilgisayarlarda artış görebiliriz.





IoT

5G ağından yararlanacak başlıca alanlardan biri Nesnelerin İnterneti. Nesnelerin İnterneti temel olarak belirli bir görevi yerine getirmek için internete bağlı bir cihaz ağıdır. Bunlar akıllı buzdolabınız, akıllı meyve sıkacağınız, Akıllı ampulünüz ve benzerleriniz olabilir.

5G 3GHz'den 100 GHz'e kadar çıktığı için bu muazzam iletişim bandının olanakları sınırsızdır.

İnternete bağlı araçlar

5G ile gerçekleştirilebilecek ilginç bir teknoloji Bağlantılı Araçlar konseptidir. 5G'nin geniş spektrumu ağa çok sayıda yeni düşük güçlü cihaz eklenmesine izin veriyor, bu düşük güçlü cihazları, kendilerini gerçek zamanlı olarak izleyen bir araba ağı oluşturmak için otomobillere kurabiliriz. Sürücüsüz otomobiller gibi.

Endüstriyel IoT

IoT'nin devrim yapması beklenen bir sonraki büyük şey imalat sanayilerimiz. Her zamanki 5G ağlarının aksine, endüstriler için sunulan IoT ile şirketler herhangi bir parazit olasılığını azaltan özel bantlara sahip olacaklar. Üretim süreçleri, tarım, drone tabanlı dağıtım sistemi, nakliye ve seyahat endüstrisi, madencilik endüstrisi vb. hızlanacak ve kolaylaşacak.

XR (Çapraz Gerçeklik)

5G'nin başlangıcında deneyimleyeceğimiz bir başka büyük atılım XR (Çapraz Gerçeklik). XR, Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçekliğin bir karışımıdır. XR bize gerçek zamanlı görüntülü sohbet, 360 derece ses ve VR tabanlı oyun gibi birçok yeni özellik getiriyor. VR kulaklıklarınızı taktığınızı ve arkadaşlarınızla PUBG gibi bir oyun oynadığınızı hayal edin, burada oyunun içindeymişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Ya da bir VR kulaklık kullanarak doğrudan evinizden bir konsere katılabilirsiniz. Tüm bu çılgın olasılıklar 5G ve XR ile mümkün olabilir.

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