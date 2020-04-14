Apple'dan Altın Fiyatına AirPower Şarj Cihazı ve Cihazın Özellikleri





AirPower projesini herkese açık bir şekilde iptal ettikten bir yıl sonra, Apple'ın 'Calisto' kod adı altında hazırlanan AirPower şarj pedi yeniden canlanmış görünüyor. 2020'nin sonlarında veya 2021'in başlarında AirPower'ı görmeyi bekliyoruz.

Apple'dan Altın Fiyatına AirPower Şarj Cihazı

Son zamanlarda Gadget Cast podcast'inde konuşan tipster ve YouTuber Jon 'Jern' Prosser, Apple'ın 2020'nin son çeyreğinde veya 2021'in ilk çeyreğinde AirPower'ın yeni sürümünü çıkarmayı umduğunu açıkladı.

Bu zaman çizelgesi aşırı ısınma sorunlarının ne zaman çözüleceğine göre değişebilir, ancak Apple'ın şu anda hiçbir bağlantı noktası olmayan 2021 iPhone'dan önce ürünü en kısa sürede raflara çıkarmak için son derece sıkı çalıştığı belirtiliyor.

Bu yılın sonuna doğru çıkma ihtimali olması AirPower'ın iPhone 12 ile birlikte Eylül ayında tanıtılabileceği anlamına geliyor. Apple muhtemelen aynı hatayı tekrarlamayacak ve ürünü üretime hazır olduktan sonra duyuracak.

Apple'ın Planladığı Fiyat Gülünç Derecede Yüksek

Apple web sitesi üzerinden satılan AirPods, Apple Watch ve iPhone için sunulan Mophie 3'ü 1 arada Kablosuz Şarj Cihazı sadece 119,95 dolardan satılıyor. Mükemmel çalışıyor ancak AirPower'ı benzersiz kılacak bir özelliğe sahip değil – bir cihazı matın herhangi bir yerinde şarj etme yeteneği.

Kuşkusuz, çoğu insan bu konuda endişelenmeyecek, ancak Apple'ın rekabette nasıl öne çıkmayı planladığı görülüyor. Şirket bu yüzden AirPower için önce 150 $ veya 200 $ fiyat etiketini hedeflemişti.





Ancak şimdi Apple projeyi canlandırdı, Tim Cook liderliğindeki şirket fiyatlandırma konusunda daha da yükseği hedefliyor gibi görünüyor. Özellikle, Jon Prosser yeni AirPower'ın 250 dolardan satış yapacağına inanıyor.

Yeni AirPower'ın Özellikleri

Mevcut AirPower prototipi dahili olarak Calisto'nun 68. prototipi olan C68 olarak bilinir ve aşırı ısınma olasılığını azaltmak için daha az ancak daha büyük bobinlere sahiptir. Apple aynı anda birden fazla cihazı şarj etmeye geldiğinde orijinal AirPower ile sayısız ısı sorunu yaşadı.

Bu yeni AirPower sürümünde ayrıca A10 Fusion yonga seti yerine daha yeni A11 Bionic seti var. İkincisi ise iki çekirdek devre dışı bırakılmış durumda.

Çok sayıda prototipin yanmasına neden olan aşırı ısınma sorunlarıyla mücadele etmek için A11 Bionic gerektiğinde gücü belirli bobin bölgelerine yönlendirebiliyor. Daha fazla güç vermeden önce sıcaklıkların düşmesini bekleyebiliyor.

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